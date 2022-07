Secondo molte filosofie e discorsi motivazionali l’errore non è realmente tale: costituisce un’opportunità di crescita mentale e personale, ed è in grado di farci comprendere le nostre mancanze ed i nostri limiti per poi rimediare e migliorarci. Questo è sicuramente vero ma esistono personalità che per un motivo o un altro semplicemente non riescono o “non vogliono” comprendere perchè continuano a fare sempre gli stessi errori. Quali sono le cause, e sopratutto quali sono questi segni zodiacali secondo l’oroscopo, che sembrano essere “abbonati” agli errori?

Questi segni zodiacali fanno sempre gli stessi errori. Li conosci?

Leone

Leone non dovrebbe sorprendere in quanto “ascolta poco” gli altri e anche se stesso. Appare “ottuso” ma più semplicemente è pigro mentalmente. Un errore secondo la personalità del Leone nella maggior parte dei casi è un incidente di percorso e perciò il segno “non va oltre”. Non vuole seriamente imparare dai propri errori in sostanza.

Gemelli

Gemelli invece non se ne rende proprio conto dove sbaglia anche se vorrebbe comprenderlo. E’ troppo instabile caratterialmente ed emotivo da restare concentrato su un concetto anche non così complesso come la comprensione di un errore e di un fattore critico. Solo dopo vari “tentativi” capisce finalmente dove sta sbagliando ma occorre tempo.

Ariete

E’ il più testardo e per questo spesso riesce ad essere un segno di successo anche se fa una marea di errori. Non perchè sia “stupido” o altro, anzi, ma perchè è sostanzialmente troppo orgoglioso da ammettere una propria mancanza, anche se si tratta di qualcosa di umano.