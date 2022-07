La mente umana costituisce ancora oggi in pieno 21° secolo, sopratutto una fonte di misteri, che sono legati al suo funzionamento: tra le sensazioni più diffuse ma anche più difficili da spiegare al 100 % spicca la malinconia, una forma di Stato d’animo di tristezza, ma che può evidenziarsi anche in una forma di rassegnazione, delusione ed apatia. La maggior parte di noi almeno una volta ha provato questo stato d’animo, che può essere causato da eventi, pensieri, ma anche interazioni sociali. Alcune persone, come facilmente intuibile, risultano essere più soggette a questo tratto: ecco i segni più malinconici dello zodiaco.

Questi segni zodiacali sono i più malinconici. Li conosci?

Toro

E’ un segno sensibile anche se è assolutamente capace di essere felice, ma non riesce a mantenere questo stato d’animo a lungo. Inevitabilmente si fa condizionare sopratutto dalle persone che ha intorno, e pur non essendo pessimista sembra voler “vestire questi panni” per non meglio precisati motivi.

Scorpione

Scorpione deve estraniarsi e trovare un contesto che gli si addice per rendere al meglio, sia professionlmente che umanamente. E’ facile accorgersi quando sta provando malinconia: diventa silenzioso, di cattivo umore e propende per l’isolazionismo. Scorpione tende molto spesso ad essere malinconico anche senza una ragione valida.

Pesci

Sono sopratutto le relazioni umane a condizionare la giornata del Pesci, che è un segno estremamente sensibile e poco “adattivo”. Anche da adulto ha diverse sensibilità che possono portarlo ad essere malinconico ma rispetto a Scorpione, questo segno non sceglie di isolarsi ma diventa decisamente capriccioso, pur restando scostante.