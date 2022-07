“Tenere vivo il rapporto” è tra le cose più difficili e sicuramente impegnative anche mentalmente in una relazione sentimentale. Infatti anche la relazione più duratura e stabile con tutta probabilità dopo un determinato periodo di tempo inizia a diventare stantia e quindi tende a manifestare una certa rindondanza. Ecco perchè in molti casi ci si ingegna in modo da soprendere il proprio partner attraverso varie forme di comportamento: da chi opta per regali improvvisi, a manifestazioni più fantasiose che possano in qualche modo tenere “accesa la fiamma” dell’interesse. Alcuni segni sono soliti essere particolarmente creativi nel sorprendere il partner…ma a volte esagerano. Quali sono?

Questi sono i segni che amano sorprendere il partner! Lo sapevi?

Toro

Non è il più “empatico” durante una relazione ma quando questa tende ad appiattirsi, prendono naturalmente provvedimenti. Fanno regali, organizzano appuntamenti e solitamente sono efficaci nel fare sorprese. Per loro è essenziale non annoiarsi in qualsiasi contesto e quello legato alla relazione sentimentale non fa eccezione.

Pesci

Per Pesci la sorpresa è tutto, e anche in amore questo concetto è più vivido che mai. Non ha bisogno di essere sorpreso, è un entusiasta nato nel vivere una relazione sentimentale però risulta essere naturalmente portato a stupire la controparte amorosa con piccoli gesti.

Gemelli

E’ sempre un po’ spaventato dalla piega noiosa che può intraprendere la propria relazione amorosa. Per questo trova normale provare a stupire il partner con gesti più o meno eclatanti però spesso perde un po’ “il senso della misura” e anche se mosso dalle migliori intenzioni, eccede un po’.