La fedeltà è uno dei tratti principali che ci fa propendere verso una tipologia di persona quando è il momento di elargire la propria fiducia. Spesso viene associata al contesto sentimentale, ma più in generale le personalità fedeli tendono ad esserlo anche in altri contesti. Chi non abbandona il proprio contesto e le persone che ama neanche nei momenti di maggiore difficoltà è sicuramente degno di rispetto e nota, ma non tutte le personalità fedeli sono tutte uguali. Quali sono secondo lo zodiaco i segni maggiormente fedeli secondo lo zodiaco?

Questi sono i segni più fedeli dello zodiaco. Eccoli!

Toro

In senso generale, per molti è Toro il più fedele in assoluto, sopratutto nell’ambito sentimentale, dell’intero zodiaco. Perchè fa parte delle personalità che possono avere anche vari difetti (è un segno umorale, non sempre efficiente lavorativamente parlando) ma la loro dedizione alla causa e al proprio partner non è mai in discussione.

Sagittario

Difficilmente resta fedele al proprio compagno/a per tutta la vita ma non si sognerebbe mai di ferire il prossimo anche se si trova “male” in una relazione. E’ un segno selettivo in amore e che prima di “far danni” e di concedersi qualche “scappatella” provvede a chiudere una relazione.

Pesci

Non tradiscono praticamente mai perchè sono particolarmente coinvolti nella relazione. Anzi, spesso purtroppo si trovano loro ad essere vittima di atteggiamenti poco trasparenti e fedeli. Ma anche per “vendetta” e ripicca l’infedeltà non fa parte della loro natura. Pesci è un segno entusiasta e che si appaga molto in una relazione.