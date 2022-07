Da qualsiasi lato il termine socialità fa riferimento ad una capacità/tendenza da parte di un elemento di relazionarsi in modo naturale con i propri simili: è un termine utilizzato anche in botanica ma viene associato sopratutto ai contesti umani: alcune persone sembrano essere letteralmente in grado di trovarsi rapidamente a proprio agio con persone nuove in un secondo, anzi in molti casi i socievoli per eccellenza non riescono a stare lontane da altre persone a lungo. Ma non tutti i profili socievoli sono uguali, come intuibile: alcuni segni zodiacali sembrano essere decisamente più legati alla capacità di socializzare.

Sai quali sono i segni più socievoli dello zodiaco? Indovina!

Sagittario

Non amano fare i “compagnoni” ma riescono ad essere molto comunicativi e “leggeri” con tutti. In realtà Sagittario è anche un segno molto profondo, capace di reggere una comunicazione con chiunque anche di livello. Non fa mai pesare anche una competenza maggiore rispetto all’interlocutore.

Ariete

Ariete da solo “combina poco”, quindi in ogni caso ha bisogno di relazionarsi con qualcuno. Non parla tantissimo ma è molto comunicativo ed è capace di farsi capire anche dalle persone che non parlano letteralmente la stessa lingua.

Gemelli

Loro si che sono sociali nel senso “profondo” della parola. Gemelli ama parlare, confrontarsi, discutere e mettere in discussione ogni cosa. Non ama la solitudine particolarmente a meno che non si trovi in una condizione di crisi. Gemelli ha un’indole fortemente curiosa e non è portata alla “stagnazione”. Ecco perchè è “costretto” a intraprendere relazioni in maniera naturale.