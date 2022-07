Quello attuale è indubbiamente un momento non positivo per vari contesti economici, anche perchè nei momenti di crisi come quello che l’Europa sta attraversando (ma non solo) emergono indubbiamente le risorse prioritarie, ossia quelle più importanti per risolvere almeno temporaneamente la crisi energetica. Anche le criptovalute, con Bitcoin “in testa” stanno soffrendo una profonda fase definibile ottimisticamente “di flessione” ma più realisticamente di calo diffuso.

Ciò è ovviamente spiegabile attraverso una serie di fattori che costituiscono le principali peculiarità delle valute bastate su crittografia, in primis la loro estrema volatilità applicata al valore. Non si tratta infatti di monete o valute tradizionali, gestite da governi, stati e governi. Per questo motivo il valore viene influenzato e quindi modificato solo dalla richiesta di queste valute sul mercato: più persone dimostrano attivo interesse nei loro confronti, e più alto sarà il valore. Non esiste un’entità che determini in modo diretto e controllato il valore, e anche se non tutte le valute basate su crittografia hanno il medesimo funzionamento, Bitcoin mantiene una enorme influenza su tutte quelle create successivamente, anche perchè risulta essere la criptovaluta più integrata nei sistemi finanziari in senso generico.

Se hai acquistato Bitcoin a breve sarai ricco: ecco le previsioni

Da oramai diverse settimane Bitcoin è in “discesa libera”, anche se il valore non sembra calare ulteriormente al di sotto dei 20 mila dollari statunitensi per singolo Bitcoin. La valutazione è molto più bassa rispetto a picco raggiunto poco più di anno fa (circa 69 mila dollari), anche se Bitcoin risulta comunque essere mediamente “Più stabile” di tante altre valute. Sono comunque in molti a restare ottimisti su Bitcoin, e auspicare ad un nuovo aumento di valore, sopratutto grazie alle influenze dei paesi esteri come la Russia che secondo molti analisti potrebbe acquistare grandi quantitativi di criptovaluta di questo tipo nei prossimi mesi anche per aggirare parzialmente le sanzioni. Il valore “stimato” che potrebbe raggiungere nuovamente Bitcoin nella seconda metà del 2022 risulta essere, nelle previsioni di circa 40-45 mila dollari.