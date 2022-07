Spruzza questo prodotto per eliminare macchie e puzza di sudore

Eliminare le macchie e la puzza di sudore può essere facile, se utilizzerai un prodotto che non immagineresti mai. In estate, quando il caldo raggiunge picchi da record, aumenta la sudorazione e con essa il cattivo odore che impregna gli indumenti. Togliere la puzza di sudore in lavatrice diventa più complicato, ma non impossibile, se utilizzerai il prodotto giusto.

Togliere macchie e puzza di sudore dai vestiti: usa questo prodotto

Se non sai più come fare per togliere le macchie antiestetiche e la puzza di sudore dagli abiti, dovresti provare a usare dei prodotti diversi. Hai provato di tutto, dai saponi più conosciuti ai detergenti consigliati dalla suocera e non hai ottenuto nessun risultato? Nelle prossime righe ti suggeriremo un rimedio poco conosciuto, ma di efficacia comprovata.

Elimina l’odore di sudore sui vestiti con uno sgrassatore

È importante agire rapidamente, senza fare passare troppo tempo, altrimenti il cattivo odore impregnerà a fondo i tessuti. Quasi sempre le macchie e la puzza di sudore non spariscono con un semplice lavaggio in lavatrice, soprattutto se fatto a basse temperature.

In primo luogo, per togliere aloni e cattivo odore, dovresti lasciare l’indumento all’aria aperta per alcuni minuti e lasciarlo asciugare bene al sole, se ancora bagnato di sudore. Dopodiché potrai utilizzare uno sgrassatore, di quelli poco aggressivi, e spruzzarlo sulle zone più sporche e sudate.

Lascia agire il prodotto per alcuni minuti e poi immergi il vestito in un recipiente pieno d’acqua. A seconda del tipo di capo d’abbigliamento, dovrai usare acqua fredda o calda, come in lavatrice. Aggiungi un pizzico di detersivo e lascia in ammollo per una buona mezz’ora. Infine, lava l’indumento in lavatrice e vedrai le macchie e la puzza di sudore sparire del tutto.

Consigli utili per togliere macchie e puzza di sudore