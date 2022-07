L’utilità del gettone telefonico è stata molto importante ed ha “resistito” per un lasso di tempo decisamente lungo per gli standard “tecnologici “attuali”: i primi gettoni hanno iniziato a diffondersi discretamente a partire dagli anni 30 del Novecento, per poi trovare sempre maggior applicazione in concomitanza con l’utilizzo dei telefoni che per funzionare necessitavano proprio questi oggetti, che avevano la funzione di sostituire le monete, così da ridurre il rischio di furti e manomissioni degli apparecchi telefonici.

Genesi e sviluppo

Il primo gettone “italiano” ad essere utilizzato risale al 1927: questi modelli erano stati concepiti dall Stipel, una delle società italiane adibite allo sviluppo telefonico, inizialmente a scopo dimostrativo per i visitatori della Fiera Campionaria tenutasi a Milano in quell’anno. I gettoni erano inizialmente concepiti per funzionare in varie zone del paese ma esisteva già il concetto di “scatto”, ossia il funzionamento dei gettoni funzionava “a tempo”, e permetteva un determinato tempo di utilizzo per singolo gettone. A partire dal 1959 i gettoni furono unificati in un unico modello, che è stato poi prodotto fino al 1980 ed utilizzato, seppur in maniera meno diffusa, fino al 2001.

Trova questo gettone telefonico e sei ricco sfondato: ecco quale

I gettoni più interessanti restano comunque quelli antecedenti alla fine della seconda guerra mondiale, molto più rari di quelli successivi. Un esempio su tutti è costituito da quello sviluppato negli anni 30 dalle officine Set presenti a Napoli, riconoscibili per la scritta “S. E. T” circondata da “SOCIETA’ ESERCIZI TELEFONICI”. Realizzato in ottone, è un esemplare molto raro, e può valere fino a 90 euro se in eccellenti condizioni. Alcune versioni , riconoscibili dalla presenza del punto alla fine della T di S.E.T. però essendo ancora più introvabili, possono arrivare a valere fino a 180-200 euro, proprio per l’importanza storica e collezionistica.

Quindi se il punto non è presente la valutazione “sfiora” i 100 euro.