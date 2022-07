L’armadio rappresenta un mobilio assolutamente indispensabile per qualsiasi abitazione o locazione, ed anche per questo motivo esistono infinite varietà in fatto di differenziazione. Si trattadi una invenzione molto antica, in quanto sono stati concepiti mobili atti alla conservazione e all’ordine dei capi di abbigliamento già molti secoli fa, ma l’armadio “moderno”, è un’invenzione abbastanza recente. Spesso gli italiani preferiscono acquistare ed utilizzare un armadio più grande possibile così da ridurre la necessità del cosiddetto “cambio di stagione”, ossia la necessità di cambiare il proprio guardaroba per le stagioni differenti. Anche se è uno dei mobili maggiormente utilizzati, risulta anche essere concettualmente difficile e noioso da organizzare: una larga fetta di popolazione infatti tende a lasciare molto disordine all’interno dei propri armadi, ma come è possibile tenerlo in perfetto ordine?

Armadio in ordine con i consigli della professional organizer

Anche se sembra scontato e banale non lo è affatto: bisogna abituarsi all’idea di tenere nell’armadio ciò che realmente serve, e non quello che possediamo, a mo di “deposito”. Oltre la metà degli italiani infatti conserva anche a distanza di anni cose che non metterà mai. Inoltre:

Ti potrebbe interessare: Come pulire gli specchi eliminando macchie e aloni