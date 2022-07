Il sistema Bancomat costituisce ancora oggi una delle forme di pagamento elettronico più diffuse del nostro paese, che è stato formalmente sviluppato a partire dagli anni 80 dello scorso secolo, quindi poco meno di 40 anni fa. Un lasso di tempo non così importante ma tecnologicamente questo costituisce un secolo: ai tempi infatti solo alcuni correntisti di specifiche banche hanno avuto la possibilità di utilizzare i servizi associati al consorzio Bancomat, che è divenuta rapidamente una società per azioni ancora oggi molto diffusa presso gli istituti di credito, al punto che in senso generale Fare un Bancomat sta a significare nella maggior parte dei casi adempiere un’operazione generica con la carta di pagamento anche se non sfrutta il circuito omonimo. Tra le operazioni più diffuse c’è sicuramente la possibilità di prelevare contanti, una realtà che però risulta essere in profondo cambiamento in questo periodo.

Meno cash

Perchè? Sostanzialmente perchè anche Bancomat pur essendo ancora tecnologicamente valido come sistema di pagamento deve fare i conti con le politiche moderne che sono apertamente anti contante. Il denaro liquido infatti se non viene osteggiato, risulta quantomeno limitato, ma per motivi molto precisi: nel nostro paese esiste l’annoso problema dell’evasione fiscale e del lavoro nero, oltre a tutta una serie di fenomeni illeciti che “rosicchiano” miliardi ogni anno dalle casse dello stato. Tutti questi solitamente fanno largo uso di contante che è molto difficilmente tracciabile. Ecco perchè, sopratutto per le transazioni di livello importante, viene scelto solitamente un metodo di pagamento elettronico come possono essere i bonifici o i versamenti. Meno contanti quindi richiedono un numero minore di ATM bancari. Molte banche hanno già provveduto a dismettere una buona parte di questi terminali proprio per la minore necessità in rapporto ai costi

Bancomat, non sarà possibile prelevare come prima: ecco perché

Sarà possibile continuare a prelevare presso gli altri sportelli ancora per molto tempo, comunque. Tuttavia a breve il contesto commissioni, ossia gli importi aggiuntivi che sono “pagati” alla banca quando si effettua un prelievo da uno sportello diverso dalla nostra banca, è un tema che andrà rivalutato molto presto.