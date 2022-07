Il Canone Rai è da sempre considerata una tassa non molto ben vista. Infatti sono molti ad essere in disaccordo sul pagarla. Dal 2023 però, questa ‘tassa’ non comparirà più in bolletta, quindi o verrà eliminata o verrà pagata in un’altra maniera.

Proprio l’Unione Europea ha chiesto di eliminare questa tassa dalla bolletta, dato che è vista come onere improprio. Quindi la soluzione dovrà arrivare con la Legge di Bilancio. Ma andiamo a vedere quale sono le possibili ipotesi.

Canone Rai, ecco quanto pagheremo quest’anno: “è assurdo”

Il Canone Rai ad oggi è di 90 euro l’anno. Viene incluso nella bolletta della luce in 10 rate mensili, da gennaio fino ad ottobre. Però l’Unione Europea non è molto d’accordo con questa cosa.

Se nessun membro della famiglia ha un contratto elettrico intestato, si può pagare anche tramite il modello F24. Questo pagamento però deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio. Lo stesso modello deve essere usato per chi ha una fornitura di elettricità che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale. Per gli anziani invece, che hanno già una pensione, il Canone Rai, può essere pagato direttamente da essa. Per fare ciò, si deve però, fare domanda all’ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.

Dato che l’Unione Europea non è d’accordo con questo metodo di pagamento in bolletta, il governo dovrà trovare presto una soluzione alternativa per il 2023, quando non sarà più concesso di metterlo in bolletta. Si potrebbe anche prendere spunto da altri Stati che fanno parte dell’Unione Europea. Ad esempio in Francia, questo tipo di tassa sulla Tv, si paga con le imposte sull’abitazione principale ed è di 138 euro. Inoltre, si può pagare anche con il 730. Mentre in Israele, si paga sulla tassa dell’automobile.

Quindi, ci sono molti modi per evitare di far pagare il Canone Rai, sulla bolletta della luce.