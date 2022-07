Con l’arrivo dell’estate e delle giornate torride e piene di sole, si risveglia anche la voglia di fare grandi pulizie e rendere la vostra casa brillante e profumata. L’ingiallimento delle tende, specialmente quelle bianche, originato dal riscaldamento dei termosifoni e dalla polvere accumulata, è una delle prime cose che noterete quando il sole illuminerà la casa. Oggi vedremo come poter sbiancare le vostre tende attraverso vari metodi.

Come sbiancare le tende: rimedi naturali e tradizionali

Partiamo però col dire che quando si parla di sbiancare la prima cosa che verrà in mente è la candeggina, ma in questo caso è meglio evitarne l’utilizzo. Sbiancare le tende non è complicato, se preferite usare la lavatrice, allora vi basterà lavarle spesso, almeno ogni due mesi, con un lavaggio per morbidi senza centrifuga, utilizzando il detersivo liquido, invece di quello in polvere che potrebbe lasciare degli aloni.

Alcuni rimedi naturali però, funzionano anche in lavatrice, ma ovviamente sono molto più efficienti se impiegati con lavaggio a mano. Avendo l’opportunità di lasciare in ammollo le tende nella bacinella per il tempo che riterrete necessario. Il primo metodo che consigliamo è sbiancare le tende con sapone di Marsiglia e limone.

Mettetele a bagno in una bacinella con acqua tiepida, sapone di marsiglia, bicarbonato e mezzo limone spremuto. Fate in modo di mescolare bene il tutto e che il composto le bagni bene. Dopo circa 2 ore, sciacquate copiosamente e lasciatele per circa 5 minuti in ammollo con ammorbidente. Strizzatele e stendetele.Un altro è sbiancare le tende con ammorbidente e aceto. I rimedi naturali quasi sempre riguardano il lavaggio, ma anche il passaggio con l’ammorbidente potrà aiutarvi a sbiancare le vostre tende.

Se le avrete lavate spesso ma vi sembrano lo stesso ingiallite, provate a effettuare un lavaggio per capi delicati in lavatrice. Si può congiungere nella vaschetta dell’ammorbidente 1 cucchiaio d’acqua con 2 di aceto. Infine suggeriamo il metodo di sbiancare le tende con sapone di marsiglia e lievito in polvere. Dopo aver compiuto il lavaggio, a mano o in lavatrice, con il sapone di marsiglia, vi basterà colmare una bacinella di acqua calda e lasciare le tende in ammollo aggiungendo una bustina di lievito in polvere.

Dopo circa 2 ore potrai risciacquare e procedere con l’ammorbidente, se lo riterrete opportuno. Oppure strizzare e stendere. Questi sono i migliori metodi per sbiancare le vostre amate tende.