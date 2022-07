Quello del russamento è una patologia che accomuna molte persone, di sesso ed età differenti. Oltre a essere l’anticipo di altri disturbi, russare può causare problemi di salute anche molto seri.

Oltre al disagio di provocare fastidio al proprio partner, russare è pericoloso perché ingrandisce il rischio di infarti e ictus. Il russamento in termini medici è un disturbo del sonno che consiste nell’emissione di un suono roco e fastidioso, di intensità variabile, intanto che si è in preda al sonno. Tale fenomeno acustico viene originato lungo le vie respiratorie dalle strutture mobili e vibratili del palato molle. In parole più semplici significa che nella respirazione, l’aria non riesce a scorrere agevolmentetramite la bocca o il naso.

Trovando un ostacolo, quindi i tessuti molli della bocca, del naso e della gola si “scontrano” e vibrano, dando origine a uno sbuffo o un brontolio.

Cause

Le cause del russamento, difatti, possono essere diverse, alcune anche molto gravi per la salute di chi ne è affetto. Tra le cause del russamento vi è però proprio l’avanzare dell’età, poiché c’è una perdita di tono muscolare e la derivata oppressione delle vie aeree. Spesso si russa anche per ragioni anatomiche, la problematicità del passaggio d’aria può essere dovuta alla presenza di adenoidi o tonsille gonfie, o ancora dalla deviazione del setto nasale. A determinare il russamento, possono essere anche i polipi nasali, la rinite o la sinusite. Vediamo adesso cinque consigli per poter evitare questo problema.

Come smettere di russare: ecco 5 consigli utili che nessuno sa

Il primo è di non fare pasti troppo abbondanti la sera, ciò consente di non appesantire il sistemadigerente e di perfezionare la qualità del sonno. Dormire di lato o a pancia in giù è un altro dei modi per smettere di russare, così come prediligere un cuscino che non schiacci la parte alta delle vie respiratorie. Evitare l’alcol prima di andare a letto è sicuramente un altro modo per sostenere un buon riposo senza disturbi di alcun tipo.

Assumere dei farmaci da banco come decongestionanti nasali a base di ossimetazolina è un metodo efficace se il russamento è dovuto a raffreddore. Infine l’uso di tisane o estratto di valeriana è un altro metodo molto efficace che si va ad aggiungere agli altri già elencati che vi possono essere molto utili per risolvere questo problema.