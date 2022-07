C’è una concreta differenza dall’atteggiamento che evidenziamo nei confronti delle altre persone, e il carattere che abbiamo in realtà. Quasi mai infatti siamo la stessa persona, ed è sopratutto il primo aspetto nonchè la prima impressione a lasciare il segno. In genere, a seconda di come siamo abituati a comportarci, la reazione dalle controparti è diversa. Ad esempio mantenere un atteggiamento superiore, altezzoso, non è solitamente qualcosa di apprezzabile per ovvi motivi. Essere altezzosi infatti lascia intendere di essere “migliori” rispetto alle persone che ci circondano, e può essere qualcosa di più o meno “intenzionale”. Quali sono i segni altezzosi secondo lo zodiaco?

Conosci i 3 segni più altezzosi secondo lo zodiaco? Sono questi!

Gemelli

Altezzosi a tratti: a volte sono il simbolo dell’umiltà, in altre avere a che fare con Gemelli è realmente fastidioso, ed è sopratutto questa poca continuità a far spiccare un atteggiamento che diventa quasi improvvisamente altezzoso.

Leone

E’ un segno dall’aspetto sempre “innocente”, quasi umile. In realtà Leone vuole convincersi di essere speciale, e anche se sotto alcuni punti di vista lo è sicuramente questo non fa altro che accrescere quest’aura di superiorità che da sempre accompagna il segno. A poco servono gli “inviti” a volare basso.

Ariete

La “spocchia” contraddistingue l’Ariete ma è sopratutto un modo di apparire più di essere. Ariete ama “stuzzicare” e sfidare gli altri, alzando la posta in gioco in tutti gli ambiti. Questo porta a divisioni nei loro confronti: c’è chi li apprezza per questo, mentre tanti altri non lo sopportano.