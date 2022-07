In tutti i contesti una dose minima di controllo e certezze in merito a cosa stiamo facendo o cosa vogliamo fare è necessaria, sia per giustificare le nostre azioni e le nostre parole ma anche per trovare una continuità. Per fare ciò bisogna avere le idee abbastanza chiare, almeno un minimo, anche se fa parte della natura umana essere confusi, anche con una certa frequenza. Del resto non siamo delle macchine. Però alcune persone prendono questo ragionamento troppo alla lettera e appaiono costantemente confuse sul da farsi, anche in merito a cose di comprensione estremamente semplice. Quali sono i segni confusi secondo lo zodiaco?

Conosci i segni più confusi secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Bilancia

Appare ordinato, preciso e diplomatico, ma non sempre è perfettamente certo di cosa sta facendo e sopratutto perchè lo sta facendo. Spesso infatti agisce con il “pilota” automatico e risulta essere con frequenza un po’ schiavo della propria routine. D’altro canto non può prescindenre da quest’ultima.

Sagittario

Raramente si comprendono le intenzioni del Sagittario che è confusionario per definizione ma rappresenta anche la natura di questo segno. Non perchè voglia fare il misterioso, ma proprio perchè ha la tendenza ad agire come un “cane sciolto”, senza una meta o un obiettivo. Alla fine della fiera è lui stesso a chiedersi “cosa sto facendo”?

Cancro

Cancro ha la fastidiosa tendenza a seguire molto spesso il cuore invece del cervello: inevitabilmente ciò lo fa diventare “vittima” degli eventi e delle compagnie sbagliate. Ecco perchè a larghi tratti è confuso, spesso perde la bussola ed ha bisogno di supporto.