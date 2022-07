Ecco gli errori più comuni che si fanno quando si lava il bucato

Quando si lava il bucato commettiamo quasi sempre gli stessi errori. Quanto deve essere piena una lavatrice, cosa si lava a 20 gradi o a 90 gradi, sono tutte domande a cui bisogna dare una risposta, prima di fare il bucato. Altrimenti, si corre il rischio di ritrovarsi con un maglione rimpicciolito o peggio ancora con biancheria di uno insolito rosato. Nel lavare i capi di abbigliamento, ci sono degli sbagli in cui inciampiamo più spesso. Vuoi scoprire quali sono?

Quando si lava il bucato: ecco gli errori più comuni

Il bucato è una cosa seria. Se non vuoi commettere degli errori quando lavi i panni, dovresti seguire alcune semplici, ma importanti regole, prima di riempire la lavatrice.

Scordare di guardare dentro le tasche

Ecco uno fra gli errori più banali e comuni che si commette, quando si lava il bucato. Ti è mai capitato di non controllare se le tasche fossero vuote? Nel caso in cui fosse rimasto un semplice fazzoletto di carta, ti sarai ritrovato con coriandoli bianchi stropicciati. Se, però, nelle tasche avessi dimenticato monete, chiavi di casa o altri oggetti, la cosa si fa più grave. Prima regola: verificare sempre se le tasche di giacche e pantaloni sono vuote.

Non dividere i capi in modo corretto

Fare un calderone in cui metti capi chiari con capi scuri, cotone e lana insieme è pericolosissimo. Potresti ritrovarti con un bucato di un indefinito colore rosato o azzurro oppure con il tuo pullover preferito di cashmere infeltrito. È sempre bene separare i tessuti per colore e per tipologia, soprattutto nei primi lavaggi, quando ci sono più probabilità che un indumento perda colore.

Lavatrice troppo piena

Quando la lavatrice è troppo piena, il bucato non si lava mai bene, gli indumenti escono spiegazzati e poco puliti e si rischia di danneggiare il cestello. Non cadere nel classico sbaglio di pensare che più riempi la lavatrice, meno lavaggi fai e risparmi di più! Vuoi conoscere un piccolo trucco per capire quando fermarti, mentre riempi il cestello di panni sporchi? Infila un pugno, meglio ancora due: se entrano, allora il carico è perfetto.

Sbagliare il programma della lavatrice

Sebbene le lavatrici attuali abbiano istruzioni chiare, può capitare di selezionare un programma sbagliato o di non conoscere tutte le opzioni del proprio elettrodomestico. Se hai una lavatrice di ultima generazione, per esempio, è probabile che possieda un programma capace di mantenere la temperatura molto alta per alcuni minuti, così da disinfettare bene in capi.

Lasciare i bottoni chiusi e le cerniere aperte

Quando si lava il bucato non si dovrebbero mai lasciare i bottoni delle camicie chiusi. Se non farai attenzione, potresti ritrovarti con qualche asola strappata. Al contrario, invece, le cerniere aperte possono agganciarsi con qualche tessuto, tirare i fili e rovinarlo.

Utilizzare un detersivo sbagliato

Un altro sbaglio molto comune è quello di usare un detersivo sbagliato o di usarne troppo. Così facendo, potresti ritrovarti con un maglione di lana infeltrito o con indumenti di cotone pieni di schiuma. Ricordati di seguire i dosaggi giusti: non salverai solo il tuo elettrodomestico, ma anche l’ambiente!

Scordarsi di pretrattate un capo molto sporco

Quando un indumento è particolarmente sporco, ti converrà pretrattarlo a mano. In questa maniera, anche le macchie più ostinate verranno via facilmente. Ciò che conta è lavarlo subito dopo in lavatrice. Non dimenticare un capo di abbigliamento nella bacinella, dopo averlo smacchiato, altrimenti ti ritroverai un tessuto scolorito e sciupato.