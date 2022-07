Ecco i luoghi dove andare ad Agosto, senza incontrare troppa confusione

Siamo arrivati a metà Luglio e Agosto è alle porte. Una buona parte delle persone ancora non ha scelto la meta per le proprie vacanze, c’è chi predilige posti più affollati e chi invece ricerca la totale tranquillità. Oggi vi proponiamo alcuni posti, ideali per le vostre vacanze, dove potrete riposarvi e rilassarvi in totale tranquillità, lontani dal caos e dalla frenesia.

Giannutri, l’isola incontaminata

Se cercate un posto in totale tranquillità, in Toscana potrete trovare un luogo paradisiaco. Lei è l’isola dei divieti, delle norme e delle proibizioni fatta di storia, di cultura e resti antichi di una civiltà che di quell’isola ne aveva fatto un paradiso in terra. Siamo sull’isola di Giannutri, una delle 7 isole che compongono il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano. Perché l’isola di Giannutri è un vero tesoro a cielo aperto: ci sono colonne, scalinate e porticati, resti archeologici e mosaici che si estendono davanti a un mare così trasparente che sembra etereo. I fondali ospitano praterie di poseidonia, gorgonie, coralli, cavallucci marini, stelle marine, ricciole, dentici, saraghi, spugne e relitti di navi affondate. Ed è tutto estremamente spettacolare, senz’altro da proteggere.

Termoli

Meno gettonata rispetto a tante altre località italiane ma comunque bellissima è Termoli, in Molise. Una vera perla poiché qui si trova una delle migliori spiagge italiane: la spiaggia di Sant’Antonio. La sua bellezza non risiede solo nel mare azzurro e nella sabbia fine: sullo sfondo, infatti, troneggia il Castello Svevo. Una vera perla della costa molisana, che ha saputo mantenere due anime distinte ma unite, il Borgo Vecchio e la Città Nuova. Il borgo è il fulcro della storia di Termoli, con le sue strette vie lastricate, il Castello Svevo, la Cattedrale, la Passeggiata dei Trabucchi. La città, che dal 2003 ottiene il riconoscimento della Bandiera Blu, è un’importante meta turistica, apprezzata in particolare per la qualità dell’acqua del mare e la sicurezza delle spiagge.

Baia dell’Orte

Tra le mete principali per le vacanze di questa estate, la Puglia si impone come la regina del turismo lento. Il luogo perfetto per chi desidera fruire di un territorio in modo da assaporarne lentamente ogni meraviglia, riscoprendo borghi e centri storici autentici, dove poter godere di momenti culturali e feste della tradizione, gioie enogastronomiche, festival di musica o di letteratura e anche riscoprire la bellezza del cinema sotto le stelle. I turisti italiani che scelgono questa splendida regione per la loro villeggiatura, apprezzano soprattutto le località caratteristiche che offrono eventi tipici, come le sagre, e che permettono di rivivere le esperienze che questo lungo periodo di emergenza sanitaria ha loro negato.