Poche cose sono meno tollerate come l’ignoranza, sopratutto quando questo tratto non viene consideraato come un “difetto”. Il termine sta a definire l’essere incolti, e più in generale la mancanza di conoscenza in una determinato ambito, ma pò anche riferirsi in maniera “generale”. In generale siamo tutti ignoranti in merito a qualche settore, ma esserlo può rappresentare anche uno “sprone” verso la conoscenza. E’ anche vero che l’ignoranza è anche parente stretta dell’intolleranza e della “chiusura mentale” ma non sempre è facile da “spiegare”. Quali sono secondo lo zodiaco i segni più ignoranti secondo la media?

Ecco i segni più ignoranti dello zodiaco! Sai quali sono?

Gemelli

Sono attratti dalla conoscenza ma solitamente si accontentano di quella “per sentito dire” e di tutto un corredo di banalità. Accontentarsi delle risposte e spiegazioni semplici è un difetto comune per Gemelli che però prova a “nascondere” il proprio livello di ignoranza…ma raramente vi riesce a lungo.

Toro

E’ una personalità dalla chiusura mentale abbastanza conosciuta, il che lo rende per forza di cose “poco appetibile” ai contesti più raffinati e profondi. Toro infatti rappresenta in molti casi l’ignorante testardo, quello che sembra essere refrettario alla conoscenza. Non perchè voglia restare ignorante, ma perchè è “pigro mentalmeente”.

Bilancia

Forse è l’ignorante peggiore perchè è convinto di “sapere tutto” e quindi si pavoneggia con un atteggiamento altezzoso. Molto ricettivo ma anche molto “chiuso”, Bilancia è famoso per esporsi su questioni di cui non conosce minimamente la struttura questo lo fa solitamente apparire come detestabile.