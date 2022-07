Siamo indiscutibilmente animali sociali, vale a dire che l’essere umano è naturalmente portato anche se non su base “intenzionale”, ad intraprendere relazioni sociali piuttosto “profonde” . Questo è possibile sopratutto con strumenti come il linguaggio ma anche se il nostro livello comunicativo è molto raffinato e diversificato arrivare a comprendere le persone che ci circondano non è sempre così facile, anzi esistono alcuni individui che per varie motivazioni risultano essere incomprenibili ai più, ma non solo dal punto di vista “verbale” quanto in senso assoluto. Quali sono, secondo lo zodiaco i segni più incomprensibili?

Ecco i segni più incomprensibili dello zodiaco! Li conosci?

Gemelli

Se neanche loro sembrano comprendere il proprio carattere, come potrebbero farlo gli altri? Anche per questo motivo Gemelli non biasima nessuno quando non viene compreso, anche perchè è un segno discontinuo: a volte è lapalissiano, altre volte, magari nel medesimo contesto è realmente impossibile capire cosa intendono comunicare.

Scorpione

E’ su base volontaria invece il livello di incomprensibilità dello Scorpione, almeno fino a un certo punto: il segno è infatti famoso per essere fortemente “vago” e misterioso sulla sua capacità di far capire agli altri cosa sta pensando o cosa sta facendo. Scorpione però appare solo in parte in controllo di questa caratteristica, che resta parzialmente fuori controllo.

Pesci

Sono un Pesci comprenderà lo stato d’animo di un altro Pesci, e forse neanche completamente: questo perchè il segno in questione è famoso per essere letteralmente un enigma e decisamente poco trasparente sopratutto perchè le parole che usa raramente corrispondono al suo comportamento.