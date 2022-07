Non a tutti “piace” una specifica etichetta che evidenzia e spesso semplifica un particolare carattere, ma questo modus operandi costituisce una “scappatoia” tendenzialmente accettabile per riconoscere qualcuno. Spesso infatti si fa ricorso a terminologie e definizioni come estroversi ed introversi: una persona estroversa sarà naturalmente portata a dialogare, esporsi e confrontarsi con regolarità ed in maniera evidente nei confronti degli altri. Tra gli uomini molti profili possono vantare questa capacità che tuttavia non è sempre gradita da tutti. Quali sono gli uomini notoriamente estroversi tra i segni zodiacali?

Gli uomini più estroversi dello zodiaco. Sono questi!

Bilancia

Non necessariamente parla troppo ma Bilancia risulta essere a suo agio sopratutto quando è in compagnia di qualcuno. Non fa distinzioni di contesto, “sta bene” in quasi ogni situazione ed è naturalamente portato a parlare con tutti ed a rinnovare le proprie posizioni.

Sagittario

Estroverso non significa chiacchierone, oramai è chiaro: è il caso del Sagittaraio che ama ascoltare, e non sopporta particolarmente la solitudine ma risulta essere attratto dalle personalità più “abbottonate” di lui. Quest’uomo è curioso di natura, sta sempre a fare domande ed aspettarsi risposte coerenti al suo comportamento. Difficilmente “tiene la bocca chiusa” quando è coinvolto.

Ariete

E’ troppo spontaneo e genuino per essere considereato introverso. Ariete ha la mente che “viaggia” a 1000 all’ora, e questo appare evidente sopratutto quando si trova in compagnia di persone che non conosce. L’uomo Ariete è molto sensibile ma sembra volerlo “nascondere” per ragioni non sempre chiare. E’ un estroverso di natura e soffre molto se non considerato.