Per molte categorie di persone le motivazioni sono tutto: spesso si fanno progetti e idee in base a ciò che ci rende realmente soddisfatti ed appagati, sopratutto quando decidiamo di “sistemarci” economicamente ma anche socialmente e sentimentalmente. Il senso di soddisfazione che proviamo quando riusciamo nel nostro intento anche nelle piccole cose può effettivamente costituire un elemento di grande importanza. Eppure, almeno una volta nella vita abbiamo provato una sensazione di mancato appagamento, ossia di insoddisfazione anche se ci “siamo dati da fare”. I segni più insoddisfatti sono proprio quelli che per definizione non sembrano riuscire a trovare gli stimoli in merito a ciò che fanno. Quali sono?

I segni più insoddisfatti secondo lo zodiaco sono questi. Forse c’è il tuo!

Vergine

Mira all’eccellenza ma raramente si gode il frutto di ciò che fa, lavorativamente ma anche socialmente parlando. E’ un insoddisfatto di natura, quindi solitamente per ovviare a questa sensazione sgradevole è solito intraprendere passatempi estremi quando sarebbe sufficiente imparare ad apprezzare le piccole cose.

Acquario

L’insoddisfazione dell’Acquario è sopratutto relativa alla poca attitudine ad evidenziare la propria intenzione in senso generale. Ha una difficoltà a comunicare con successo e questo causa in lui una grande frustrazione. Ecco perchè, pur essendo un profilo molto disponibile a volte è come se parlasse un’altra lingua.

Scorpione

Un altro segno profondamente insoddisfatto anche se riesce a gestire con discreta abilità questa peculiare sensazione che fa parte della vita del segno fin dall’infanzia. E’ sopratutto qualcosa di associabile alla sensazione di non “fare abbastanza”, anche se concretamente è molto attivo. Per questo motivo ha tanti hobby, che almeno lo tengono impegnato.