Solitamente è il mistero, il “non detto” o “Non mostrato” a renderci curiosi ed appassionati, e questo concetto è associabile anche alle caratteristiche del carattere umano: se mentire ma anche essere semplicemente portati a non esporre ciò che si pensa, esistono alcune personalità che pur non essendo volontariamente sincere, semplicemente non riescono a “celare” il proprio comportamento. Per questo sono definiti trasparenti, personalità che sono assolutamente intuibili e leggibili anche da parte di chi non li conosce profondamente. Quali sono i segni trasparenti per definizione?

I segni più “trasparenti” secondo lo zodiaco sono i seguenti. Lo sapevi?

Vergine

Non “vorrebbe” essere considerato trasparente ma è difficile non percepire quando è a disagio, felice, o in generale quando sta provando qualche emozione di un certo tipo. Anche se non proferisce parola è un pessimo bugiardo e risulta essere decisamente lapalissiano anche se non lo vuole.

Toro

Sono considerabili dei libri aperti anche perchè non abituati a concepire “strategie” durante i dialoghi. Sono per questo considerabili molto genuini ma anche un po’ rozzi in quanto fanno gaffes con discreta regolarità. Se pensano qualcosa di sconveniente o comunque poco delicato, questi pensieri sono comunque percepibili attraverso i segnali del corpo.

Cancro

Orgogliosamente limpidi e trasparenti, Cancro semplicemente non è “fatto” per nascondere i propri stati d’animo, e anche se comprende il concetto di “stare zitto” quando serve, è come se fosse effettivamente trasparente: le sensazioni che percepisce sono realmente sotto gli occhi di tutti ed è considerato per questo motivo facile da leggere.