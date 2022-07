Il gatto fa sempre gli agguati? Ecco perché, tutta la verità

Chi ha un gatto ha imparato a convivere con la possibilità di un imminente agguato da parte del nostro felino, nel momento in cui siamo completamente distratti. Quando il gatto ci fa gli agguati c’è sempre un motivo ben preciso e quel che dobbiamo tenere a mente è che si tratta per lui niente più che di una questione di gioco. È uno di quei comportamenti con i quali cerca di interagire con noi ma diventa un problema quando ai nostri occhi sembra aggressivo senza un motivo apparente.

Mi odia se mi fa un agguato?

Quando il gatto fa l’agguato mentre giochiamo è assolutamente normale, ma se lo fa sempre anche quando siamo intenti nelle nostre faccende siamo di fronte ad un bel problema. Nei cuccioli l’agguato è sempre motivo di gioco ma nei gatti adulti le cause che li spingono ad attaccarci e morderci violentemente le caviglie possono essere altre. Quel che dobbiamo tenere a mente è che il gatto non si comporta in un certo modo per farci del male. Non è assolutamente sua intenzione ferirci, anzi! In generale tutti i gatti fanno l’agguato per giocare, ed è uno dei tanti modi per loro naturali di interagire con noi esprimendo la propria natura di piccoli felini.

Tutto nasce da piccolo

Di solito il gatto fa sempre gli agguati in modo un po’ sconclusionato e senza apparente motivo quando è stato svezzato troppo presto. Non è raro che i gattini allontanati presto dalla mamma abbiano dei comportamenti un po’ strani perché fondamentalmente non sanno giocare. Quando la mamma gatta accudisce i piccoli non gli insegna soltanto a lavarsi accuratamente o il modo corretto di consumare i pasti, ma ha un’importantissimo ruolo nella loro socializzazione. Nel nucleo familiare il gattino impara a interagire con i fratellini e con la mamma stessa anche e soprattutto mediante il gioco e quando fa qualche marachella la mamma è sempre pronta a rimproverarlo e correggere il suo comportamento sbagliato.

Il mio gatto mi fa sempre gli agguati

Non è una cosa comune, ma potrebbe capitare che il gatto ti faccia degli agguati per pura semplice aggressività. Ma non si tratta di un’aggressività immotivata o determinata dal fatto che il gatto ci odia e vuole farci del male. I gatti non lo farebbero mai. Piuttosto è un comportamento legato alla sua territorialità. Non dimentichiamo che i gatti sono dei naturali predatori e mantengono vivi alcuni atteggiamenti del tutto istintivi, impressi nel loro DNA. E allora il gatto che fa sempre gli agguati in momenti apparentemente inopportuni e senza senso potrebbe volerci dire che sta difendendo il suo territorio. Perciò è comune che il gatto faccia sempre gli agguati agli animali che vede come nemici e dai quali deve difendersi. Ciò accade quando un micio è cresciuto da solo in casa e improvvisamente si ritrova un “intruso” che ha occupato i suoi spazi.