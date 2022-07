E’ sopratutto nei contesti di crisi che lo stato deve provvedere alla “riequilibratura” del tessuto sociale economico, e non è un caso che strumenti come l’ISEE risultano essere sempre più utilizzati e per questo rinnovati nel loro funzionamento. L’indicatore della situazione economica equivalente, strumento concepito diverse decadi or sono, è stato sottoposto a “revisioni” recenti ma ha mantenuto intatta la struttura effettiva. Ma come si calcola l’ISEE?

Cos’è l’ISEE?

Prima di tutto è bene fare chiarezza in merito al funzionamento effettivo dell’ISEE che serve specificamente per misurare la condizione economica di un determinato nucleo familiare. Questo strumento ha finalità legate alle misure di assistenzialismo ma anche per numerosi bonus, erogati in grande quantità nell’ultimo lustro, sopratutto quelli concepiti per supportare le fasce meno abbienti della popolazione.

I dati che sono presi in esame dal calcolo risultano essere inerenti a reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, il numero di componenti del nucleo familiare e le caratteristiche dello stesso. Da diversi anni l’ISEE viene ottenuto attraverso la richiesta della Dichiarazione Sostituiva Unica, una forma di documento dove sono presenti tutti i dati di tipo anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. L’ISEE è costituito dall’ISE, l’ Indicatore della Situazione Economica che tiene conto del reddito di tutti i compomenti e del loro patrimonio ed è influenzato dalla scala di equivalenza, che viene a sua volta influenzata dal numero di componenti del nucleo familiare. Sono inoltre previste delle maggiorazioni ad esempio per i nuclei familiari con figli minori, disabili, detentori di misure come il Reddito di Cittadinanza oppure invalidità.

ISEE, come calcolarla in modo facile e veloce? Ecco la soluzione

E’ possibile ottenere il calcolo del’ISEE attraverso un qualsiasi Caf/Patronato ma anche utilizzando il portale dell’INPS, dopo aver effettuato l’accesso. E’ anche possibile effettuare un calcolo preventivo attraverso uno strumento che “simula” il calcolo finale, direttamente dal già citato portale dell’Istituto della Previdenza Sociale, raggiungibile a questo indirizzo.