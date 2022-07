Il termine alloro fa riferimento ad una pianta conosciuta anche come lauro, che tuttavia viene utilizzata anche per un’altra specie vegetale. Ma l’alloro “autentico”, ossia quello contraddistinto dalle foglie dall’aspetto allungato e lucido, che formano la principale costituzione dell’albero omonimo, conosciuto con il termine di Laurus Nobilis. Il termine non è casuale: si tratta di una pianta estremamente antica e molto diffusa lungo tutta la zona “temperata” del continente, e per questo motivo estremamente conosciuta sia in ambito officinale che medico, oltre a detenere un forte potere simbolico. L’alloro infatti era utilizzato come copricapo per i vincitori di manifestazioni sportive ma anche da parte dei nobili romani durante le rappresentazioni, a mo di segno di successo e vittoria. Del resto il termine Laureato è associato proprio a questa tradizione.

L’alloro può rivitalizzare i tuoi capi: ecco la tecnica incredibile

L’alloro è largamente utilizzato sotto forma di condimento, sopratutto per conferire un aroma caratteristico alle carni: le foglie sono dotate anche di un importante potere rivitalizzante, che hanno contribuito ad accrescere lo status di questa pianta. Anche nel quotidiano l’alloro può essere utile, a tratti quasi miracoloso per ridare vitalità ai colori degli abiti che a seguito dell’usura e degli inevitabili lavaggi, tendono a perdere la brillantezza dei colori.

Una soluzione di semplice realizzazione costituita da bicarbonato ed alcune foglie di alloro da far bollire in una pentola d’acqua. La soluzione in questione potrà essere utilizzata con successo per “l’ammollo” dei nostri abiti prima del tradizionale lavaggio. E’ sufficiente utilizzare 4 cucchiai di bicarbonato di sodio e 10 foglie di alloro da inserire in una pentola piena d’acqua. Questa dovrà esseere portata ad ebollizione e lasciata sul fornello, a fuoco medio per altri 15-20 minuti. Dopodichè bisogna spostare la soluzione in un catino o secchio, prima di immergervi i capi sbiaditi, una volta che la soluzione si sarà raffreddata a sufficienza.

Dopo 24 ore i vestiti potranno essere lavati normalmente, ma i colori saranno ritornati vividi.