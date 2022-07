Nessuno ne parla, ma queste piante da interno depurano l’aria

Alcune piante da interno sono perfette per depurare l’ambiente e l’aria di casa solo grazie alla loro silenziosa presenza. L’aria all’interno della casa può essere fino a cinque volte più inquinata di quella esterna. Questa cattiva qualità dell’aria interna è causata da una serie di fonti, la più comune delle quali è l’uso di fragranze sintetiche nei prodotti per la pulizia, nei tappeti e nei mobili, nonché di nuovi materiali da costruzione con composti organici volatili.

Oltre al rischio di problemi respiratori dovuti all’esposizione a sostanze chimiche pericolose, la scarsa qualità dell’aria interna ha anche un impatto negativo sul comfort e sul benessere degli utenti. Gli odori che derivano dalle sostanze volatili possono provocare un senso di soffocamento e nausea, mentre la presenza di questi stessi composti chimici, combinata con l’umidità prodotta da condizionatori e umidificatori, può scatenare reazioni allergiche come occhi arrossati o irritazione della pelle.

Per fortuna, esistono diverse specie di piante che possono essere utilizzate per migliorare la qualità dell’aria interna e sono anche quelle che preferiscono vivere all’interno dei nostri spazi abitativi. Assicuriamoci di pulire regolarmente le foglie delle piante così da mantenere un’ottima qualità dell’aria interna ed evitare l’accumulo di polvere.

Le piante da interno per purificare l’aria

Le palme di Areca sono eccellenti per filtrare l’aria interna, eliminando la formaldeide e altre sostanze volatili come la benzene e il tricloroetilene. La coltivazione in casa ha l’ulteriore vantaggio di ridurre l’inquinamento acustico dovuto al traffico. Le stesse sostanze vengono assorbite dalle piante di bambù, le quali sono in grado di rimuovere anche il monossido di carbonio. Entrambe le piante sono relativamente facili da curare e sono adatte per ambienti di coltivazione sia interni che esterni.

I sempreverdi cinesi sono una delle piante migliori per rimuovere la formaldeide dall’aria interna, la dracaena, invece rimuove formaldeide, benzene, tricloroetilene, toluene e xilene. Tra tutte le piante la dracaena è quella con un maggiore potere purificante e pertanto dovrebbe essere presente in tutte le case.

I ficus e i pathos dorati sono ottimi per rimuovere il benzene e il tricloroetilene dall’aria interna. Tra l’altro sono delle piante che non richiedono delle esigenze particolari. Rappresentano una buona scelta per chi non ha tempo o esperienza nel giardinaggio in termini di richiesta di nutrimento, concime e messa a dimora.

Tutte queste piante hanno la caratteristica di adattarsi bene a vivere negli ambienti esterni e anche negli spazi più angusti. Certo, per sopperire alle loro esigenze dovremmo posizionare i vasi in una posizione soleggiata ma non a luce diretta del sole. Così che possano ottenere tutti i benefici e i nutrimenti della fotosintesi.

Le piante in bagno o in camera

Questo tipo di piante da interno sono perfette anche da adattare a stanze meno frequentate come il bagno e la camera da letto. L’importante è che le stanze siano ben illuminate così che le piante non debbano patire l’assenza di luce. Inoltre, in inverno controlliamo che questi ambienti non siano eccessivamente freddi poiché potrebbero soffrire. Meglio spostare le piante in ambienti più caldi e accoglienti quando le temperature si abbassano.