NON dare mai questi cibi al tuo cane o finirà in ospedale

Il cibo viene utilizzato per premiare e coccolare il cane e sembra non bastargli mai. Oltre al controllo del peso, fare attenzione a ciò che essi mangiano è molto importante per evitare che possano stare male ingerendo cibi che fanno male ai cani. Scopriamo insieme cosa non possono mangiare i cani e perché.

Cacao e cioccolato

Il cioccolato, non a caso, viene considerato come il cibo degli Dei. Piace, infatti, a grandi, piccini e anche ai tuoi cani.

Il cacao però contiene teobromina, alcaloide naturale che negli uomini ha una tossicità pressoché innocua mentre, per i cani può risultare tossica. Ne bastano soltanto 50 grammi per intossicare un cane di piccola taglia. Il cioccolato e il cacao sono quindi alimenti nocivi per i cani. Essa causa convulsioni e può portare attacchi cardiaci, emorragie interne e, nei casi peggiori, la morte.

Uva e lievito

Piccola e gustosa, l’uva ha un aspetto del tutto innocuo ma in realtà rientra tra la lista dei cibi da non dare ai cani. Nella lista di cosa non possono mangiare i cani sia l’uva che l’uva passa possono causare disturbi renali. Queste possono provocare dolori addominali e perdita dell’appetito; problematiche causate anche da cipolla e aglio. Inoltre, tutti lievitati sono cibi vietati ai cani perché producono gas nell’apparato digerente e causano quindi dolore e possibile rottura dello stomaco o dell’intestino. Il lievito può anche rilasciare etanolo, sufficiente a causare avvelenamento da alcool. Quindi no anche alle piadine, al pandoro e ai pancake che, tra l’altro, sono pieni di zucchero. E sì, anche quest’ultimo è molto dannoso per il nostro amico a quattro zampe.

Zuccheri

Il cane assimila senza problemi glucosio e saccarosio mentre ha difficoltà a digerire il lattosio. Il lattosio è uno zucchero e per essere digerito l’organismo necessita di un enzima particolare, detto lattasi. Il cane, crescendo, produce sempre meno lattasi e questo gli impedisce di digerire latticini e prodotti caseari. Ma non solo: fra i cibi che fanno male ai cani ci sono anche merendine e biscotti. Diarrea, vomito e persino diabete, sono i disturbi che questi cibi possono causare al nostro cane. La stessa cosa vale anche per le caramelle! Nessuno è più bravo di un cane ad afferrare oggetti al volo, in particolare se piccole palline come caramelle o gomme da masticare. Questo però è un gioco sconsigliatissimo poiché entrambe contengono xilitolo, dolcificante tossico per il nostro pet. Il rischio è che si abbassino i livelli di glucosio nel sangue, che il sistema nervoso centrale si deprima e che il cane perda coordinazione e abbia spasmi dopo 30 minuti dalla sua ingestione.