Oroscopo Branko settimana dal 18 al 24 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 18 al 24 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì, infatti, Venere si unirà a Mercurio in quadratura. Servirà cautela in amore. Per fortuna, già martedì Mercurio, pianeta degli affari, comincerà un nuovo transito favorevole. Venerdì si preannuncia una giornata all’insegna del sole e dell’amore.

Toro

Lunedì Venere in Cancro renderà l’amore più tenero. Martedì Mercurio lascerà una buona posizione per trasferirsi in Leone. Da lì renderà gli affari e i rapporti interpersonali più faticosi. Sabato le stelle faciliteranno le trattative, il raggiungimento di un accordo.

Gemelli

Lunedì Venere cambierà segno e comincerà a occuparsi della tua vita pratica. Mercoledì potrai contare su conoscenze utili che potrebbero decidere di darti una grossa mano. Domenica sarai talmente seducente che nessuno saprà resisterti.

Cancro

Lunedì Venere arriverà nel tuo spazio zodiacale e darà nuovo slancio all’amore. Martedì Mercurio traslocherà nel segno del Leone e favorirà nuovi guadagni, un ritorno di soldi. Domenica le stelle ti incoraggeranno ad avere più fiducia in amore.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un nuovo transito nel cielo. Lunedì infatti Venere raggiungerà il segno del Cancro e diventerà meno attiva. Martedì accoglierai Mercurio, il pianeta degli affari, nel tuo spazio zodiacale. Giovedì dovrai fare i conti con una Luna contraria: servirà particolare cautela.

Vergine

Lunedì Venere diventerà nuovamente bella, passando nel segno del Cancro. Mercoledì una passione folle potrebbe irrompere nella vita di qualche nato in vergine, di punto in bianco. Sabato le stelle ti inviteranno a staccare la spina e a rilassarti un po’.

Bilancia

Lunedì Venere renderà l’amore più trasgressivo e appagante. Martedì potrai contare su un nuovo alleato in più: Mercurio, il pianeta degli affari. Sabato ci sarà la possibilità per qualche Bilancia di programmare un viaggio all’estero, magari per due persone.

Scorpione

Lunedì Venere diventerà finalmente bella e l’amore tornerà in auge. Mercoledì le stella supporteranno gli Scorpione impegnati ad affrontare un test o un colloquio di lavoro. Sabato dovresti cercare di mollare un po’ e rilassarti di più, vivere con più leggerezza,

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì, infatti ti libererai dell’opposizione di Venere che passerà in un punto del cielo migliore. Martedì Mercurio raggiungerà il cielo dell’amico Leone. Venerdì avrai voglia di metterti in gioco e sarai attirato da una situazione rischiosa.

Capricorno

Lunedì Venere passerà in Cancro ma resterà comunque seduttiva e non lesinerà le occasioni di fare nuovi incontri. Mercoledì potresti incappare in qualche ostacolo burocratico, qualche problema fiscale. Cerca di fare attenzione, controllare ogni carta, ogni scadenza. Sabato sarà la giornata giusta per organizzare una gita per due.

Acquario

Lunedì Venere inizierà a concentrarsi sulla tua vita professionale. Martedì, invece, Mercurio, il pianeta degli affari, diventerà opposto. I tuoi progetti di lavoro potrebbero subire un rallentamento. Venerdì potrebbero nascere battibecchi in amore.

Pesci

Lunedì Venere tornerà nuovamente attiva e ti permetterà di recuperare in amore. Martedì Mercurio in Leone darà un nuovo slancio alla tua carriera. Giovedì un fratello o un amico potrebbe contattarti per chiedere un tuo aiuto o un consiglio.