Oroscopo domani Paolo Fox, 18 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 18 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 18 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Venere diventerà contraria e richiederà più cautela in amore. Chi è ancora solo non dovrà intristirsi: agosto darà delle risposte, ma alcune amicizie potrebbero partire già da ora. Questo è un cielo interessante per gli Ariete che vogliono rimettersi in gioco.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani Venere tornerà finalmente favorevole: l‘amore tornerà in primo piano, la passione, già risvegliata da Marte nel tuo segno, si farà cocente. Sfrutta queste giornate per esporre una tua idea nel lavoro, per avanzare una richiesta, perché a partire da venerdì potrebbero esserci nuove tensioni o difficoltà.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani saluterai Venere che passerà nel segno del Cancro, ma non si tratterà di un passaggio negativo. Chi è single, chi vuole semplicemente divertirsi con un amore part-time avrà altre giornate coinvolgenti. Sul fronte lavorativo a partire da martedì, con Mercurio di nuovo favorevole, il cielo si farà ancora più interessante.

Oroscopo domani: Cancro

Domani approderà nel tuo segno: dalle prossime ore sarà possibile rinvigorire un rapporto di lungo corso o vivere un colpo di fulmine, un’attrazione improvvisa. È un cielo che potrebbe riportare d’attualità anche questioni legali non ancora chiarite e che sono in stretto rapporto con il matrimonio, la famiglia, i parenti o il passato.