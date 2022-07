Oroscopo domani Paolo Fox, 18 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 18 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 18 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare su una magnifica Luna in aspetto favorevole. Giove ancora amico: tante scelte, decisioni e cambiamenti si definiranno in questi giorni. Con un oroscopo del genere sarà davvero difficile non accettare un nuovo ruolo. Da martedì il coraggio di buttarsi aumenterà di gran lunga.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani finalmente ti sbarazzerai dell’opposizione di Venere e potrai cominciare a recuperare in amore. Da qui in poi avventure piacevoli e senza impegno potranno delicatamente colorare il resto del mese per i single. Sul fronte lavorativo stanno per arrivare giornate molto interessanti, soprattutto per stringere nuovi contatti importanti.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Venere non sarà più in aspetto favorevole: da qui in avanti ti converrà usare maggiore cautela in amore. Le coppie rimaste in piedi fino a qua vuol dire che hanno buone fondamenta. Tuttavia restano ancora dei dubbi. Chi ha cambiato casa, magari ha speso troppo dovrà recuperare.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà un’altra giornata molto promettente per il lavoro: dovresti sfruttarla al massimo. Poi, da martedì, Mercurio inizierà un nuovo transito che sarà meno favorevole. Venere di nuovo attiva potrebbe favorire un incontro occasionale: chissà che non si trasformi in amore o passione…