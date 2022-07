Oroscopo Paolo Fox domani, 18 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 18 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani Venere non sarà più opposta: buona notizia! Dalle prossime ore sarà molto più facile superare le ambiguità e i malintesi in amore. Finalmente ritroverai più tranquillità, dopo una prima parte del mese particolarmente nervosa.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani la Luna sarà in quadratura: ti converrà usare molta cautela per le prossime 24 ore. Oltretutto, Venere diventerà opposta: servirà prudenza doppia in amore e in famiglia. Per fortuna dal punto di vista professionale nei prossimi giorni ritroverai più tranquillità e lucidità mentale.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, con il nuovo transito di Venere, l’amore sarà meno protetto. Chi è arrabbiato con il partner di sempre o sospetta un tradimento o ancora riversa in casa lo stress del lavoro, dovrà cercare di contenersi e ragionare. Da venerdì sarà molto difficile tenere i nervi saldi: meglio chiarire in questi giorni, se qualcosa non va.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potrai contare su un nuovo alleato in più nel cielo: Venere che approderà nel segno dell’amico Cancro. L’ultima parte del mese potrebbe riservarti qualche piacevole sorpresa in amore, forse un incontro tanto improvviso quanto passionale.