Puzza di sudore: ecco un trucco immediato per eliminarla

La puzza di sudore è un inconveniente dell’estate, quando il caldo si fa rovente e si raggiungono picchi da record. Non importa se ci laviamo con frequenza. Sudare è un fatto naturale, ma non per questo meno imbarazzante. Oltretutto, l’odore di sudore impregna a fondo i vestiti e risulta ancora più difficile da eliminare. Nelle prossime righe vogliamo suggerirti un trucco veloce e infallibile per neutralizzare il cattivo odore persistente sui tessuti.

Puzza di sudore: ecco un trucco veloce e infallibile per eliminarla

Se ti stai chiedendo come non fare sentire la puzza di sudore, sei sulla pagina giusta. Quando l’odore sgradevole impregna i vestiti e nemmeno più lavaggi riescono a eliminare, esiste solo un trucco infallibile da adottare. In questo modo, non ti sbarazzerai solamente dell’odore di sudore, ma anche di quelle macchie antiestetiche che si formano sotto le ascelle.

Riempi una bacinella di acqua calda e aggiungi mezza tazza di sale. Poi versa un 800 ml di alcol, 50 ml di aceto bianco e un cucchiaio circa di detersivo per piatti. Mescola bene gli ingredienti e, quando avrai ottenuto una miscela omogenea, versala dentro un flacone spray. Dovrai spruzzare questo prodotto direttamente sul tessuto che puzza di sudore e lasciarlo agire almeno 20 minuti, prima di lavarlo in lavatrice.

Consigli per eliminare la puzza di sudore dal corpo

Sebbene sudare sia più che naturale in estate, esistono piccole accortezze che aiutano a contrastare la puzza di sudore e l’imbarazzo che ne consegue, Vuoi scoprire quali sono?