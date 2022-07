Il concetto di meme token o anche meme crypto sta a significare una tipologia di valuta che fa della propria viralità una delle principali chiavi del proprio successo. Essendo in senso generale le criptovalute risorse economiche non accomunabili al denaro tradizionale, il valore viene determinato esclusivamente dal numero di tokens (“gettoni virtuali”) corrispondenti a valute specifiche. Le meme token infatti sfruttano la nomea del proprio “logo” che spesso si rifà ad un meme del web, che contribuisce a renderlo riconoscibile: anche Shiba Inu, la principale concorrente di Dogecoin fa di questo concetto un valore fondante.

Quanto vale Shiba Inu oggi? La risposta lascia senza parole

Tuttavia rispetto a Dogecoin, Shiba Inu può vantare una struttura di tutto rispetto: è basato su un protocollo noto come Erc 20, a sua volta legato al sistema Ethereum, con il quale condivide una struttura complessa che è accomunabile ad un ecosistema. Rispetto ad altre criptovalute Shiba Inu non utilizza una blockchain proprietaria ma sfrutta quella di Ethereum: questo permette di restare al passo dei progressi tecnologici della stessa e avere una funzione in evoluzione. Shiba Inu soffre di una tendenza ribassista condivisa dalla quasi totalità delle criptovalute ma diversi segnali potrebbero portarla ad un nuovo rialzo importante nelle prossime settimane. Attualmente il valore di un singolo token SHIB è pari a 0.00001075 dollari statunitensi. Visto che condivide una struttura in continua evoluzione esattamente come Ethereum sono in molti puntare su questa valuta e la tendenza ribassista comunque minore rispetto alla stessa Dogecoin (che ha un funzionamento comunque molto diverso) la fa preferire in fase di investimento.

Shiba Inu è lontano dai “picchi” dello scorso anno quando dai valori risibili dei primi mesi di sviluppo ha subito un incremento costante garantito dalla diffusione della valuta per tutto il 2021, che ha portato ad un aumento di valore particolarmente alto.