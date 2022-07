Pochi tratti sono così umanamente disprezzabili in modo assoluto come l’ipocrisia che può considerarsi un “mix” tra la bugia e la millantazione: gli individui ipocriti infatti sono soliti volontariamente fingere di possedere credenze, opinioni, virtù, ideali, sentimenti, emozioni che in realtà non fanno parte della propria personalità, solitamente con fini precisi, ma questa può anche rappresentare una tendenza vera e propria che non trova sbocchi veri e propri. Spesso queste affermazioni ed atteggiamenti hanno il preciso scopo di dare un’immagine migliore o comunque distorta della propria persona. Quali sono i segni zodiacali più ipocriti dello zodiaco?

Questi sono i segni più ipocriti secondo lo zodiaco. Quali ?

Vergine

Ha una peculiarità fastidiosa, “predica bene e razzola male”, ed anche se è un profilo non ammette mai i propri errori, è il primo a far notare quelli altrui. Ha effettivamente molte qualità ma spesso esagera (la cosiddetta sindrome del pescatore che esagera nel voler millantare le proprie qualità), anche quando non ci sarebbe affatto bisogno di questo modus operandi.

Gemelli

Un altro tipo di ipocrita: non lo aiuta avere una personalità così “cangiante” da essere considerata spesso doppia, Gemelli non si considera ipocrita quanto un “creativo” della parola. E’ solito “infiocchettare” le proprie gesta in maniera accurata.

Bilancia

Bilancia spesso prova ad “elevarsi” nei confronti della massa e per fare ciò, e sopratutto per apparire “polivalente” e capace di fare tutto mente spudortatamente sulle proprie capacità e sensibilità. La cosa che da maggiormente fastidio è questa ingiustificata aria da “saccente” che ha quasi sempre.