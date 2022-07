Se il calcare dei rubinetti non va via, usa uno di questi prodotti: la lista

Il calcare dei rubinetti non va via, nonostante tu abbia provato di tutto? Togliere le incrostazioni di calcare è un’operazione indispensabile, tanto quanto la pulizia generale dei sanitari. Non si tratta solo di un fattore estetico, ma soprattutto igienico.

Purtroppo il deposito di calcare sulla rubinetteria di casa dipende dalla durezza dell’acqua, ossia dalla quantità di sali di calcio e magnesio contenuti in essa. Più l’acqua è dura, più è facile che restino macchie di calcare sul tuo rubinetto. Non disperare! In commercio esistono prodotti efficaci in grado di eliminare fino all’ultimo residuo di calcare e nelle righe seguenti ti riveleremo quali sono.

Il calcare dei rubinetti non va via: usa questi prodotti

Il calcare dei rubinetti, che si deposita dopo ogni utilizzo, non solo toglie brillantezza agli accessori del tuo bagno. A lungo andare può causare la comparsa di batteri e di sporcizia e danneggiare il rubinetto stesso. Ecco perché rimuoverlo regolarmente è fondamentale. Se hai già tentato con i rimedi casalinghi, senza ottenere risultati soddisfacenti, dovresti orientarti sui prodotti anticalcare presenti in commercio.

La scelta è molta vasta. Se non sai dove sbattere la testa, allora faresti bene a leggere i nostri consigli. Nelle prossime righe ti suggeriremo i migliori prodotti in vendita, secondo l’associazione Altroconsumo, per rimuovere definitamente il calcare dai rubinetti.

Come scegliere il prodotto anticalcare più giusto?

Scegliere il prodotto più efficace nel togliere il calcare dai rubinetti non è così scontato. In commercio esistono prodotti che contengono acidi, ma se sono troppo aggressivi possono rovinare le superfici. Altri prodotti promettono di prevenire la formazione del calcare, ma non è sempre così. La maniera migliore, se vuoi prevenire la comparsa di incrostazioni di calcare, sarà quella di pulire a fondo lo sporco. Così facendo il calcare non troverà appoggi sui attaccarsi.

Tra i rimedi naturali più efficaci, l’acido citrico, presente negli agrumi, è senza dubbio al primo posto! Il succo di limone può tranquillamente competere con i prodotti presenti in commercio, si si parla di rimuovere il calcare dei rubinetti. L’aceto, invece, tanto consigliato da molte persone, ha un effetto decisamente più debole.

Quali sono i migliori prodotti anticalcare in vendita secondo Altroconsumo? Ecco la lista.