Le creme solari, come ben sappiamo, sono la protezione di cui abbiamo bisogno durante le giornate caldissime dell’estate. Questi prodotti non sono una cosa superflua e andrebbero utilizzate da tutti in ogni periodo dell’anno.

La pelle è un organo articolato ed esteso su tutto il corpo e va preservato e curato con la stessa attenzione che si utilizza per il resto degli organi. Le creme solari sono molto diverse tra loro, alcune di queste non difendono da ogni tipo di raggio solare, alcuni dei quali davvero nocivi per la pelle. Al mare capita spesso di intravedere persone spalmare sulla pelle oli abbronzanti, birra od olio d’oliva.

Nessuno di questi prodotti difende dai raggi solari e anzi possono generare gravi problemi. I benefici dell’esposizione solare sono molteplici, ma bisognerebbe sempre avere un filtro tra la pelle e la luce diretta. Per identificare le creme solari peggiori, quindi da evitare e differenziare da quelle migliori, bisogna imparare a leggere le etichette e le indicazioni.

Allerta creme solari: queste sono nocive per la tua salute

Tra le sigle rilevanti da riconoscere ci sono quelle dei raggi solari dai quali la crema è in grado di proteggere, ovvero: raggi UV, raggi UVB e raggi UVC. I raggi UVB sono quelli che fanno abbronzare, ma posso anche originare danni alla pelle, come eritemi, scottature e ustioni. I raggi UVA sono anche peggiori e possono, oltre a determinare un invecchiamento cutaneo, rughe e macchie, essere la causa di un ingrandimento del rischio dei tumori cutanei. Infine i raggi UVC sono schermati dallo strato di ozono. Adesso vi elencheremo le creme peggiori del 2022 su un punteggio da 0 a 100.

Tra queste troviamo: Lancaster sun beauty velvet milk spf 30, Omia spray solare aloe del salento sfp 30, Clinique mineral sunscreen lotion for body spf30. Queste erano di tipo spf 30. Invece le peggiori della categoria spf 50+ sono: Prep baby spray solare dermoprotettivo 50+, Uriage bariésun spray for kids spf 50+, Omia latte solare eco-biologico bambini fp 50+ (con soli 28 punti).

Quindi vi abbiamo spiegato come poter riconoscere le peggiori creme solari e quali sono le più pericolose. Adesso starà a voi scegliere il meglio per la vostra pelle, seguendo i nostri consigli.