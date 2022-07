Allerta infezioni: ecco la lista di tutte le verdure che crude fanno male

In questo articolo elencheremo tutte le verdure crude che non sono salutari se consumate in dosi eccessive. Nell’alimentazione il bilanciamento è fondamentale per avere un regime di pasti corretto. Si sente sempre ripetere che la frutta e la verdura sono essenziali per il nostro benessere, ma anch’esse, se consumate con voracità, possono diventare deleterie.

Quattro verdure da crude contengono dei composti velenosi chiamati glucosinolati che si attivano quando le loro cellule si rompono masticando o tagliando e sono responsabili dell’aumento del rischio di cancro e di altre malattie nell’essere umano. Quindi le verdure che ti elencherò di seguito sono una buona fonte di micronutrienti solo se cotte.

Tutte le verdure crude che fanno male

Tutte le verdure che ti elencherò di seguito sono molto salutari ma solo se mangiate cotte. Da crude, come abbiamo già anticipato, rilasciano i glucosinati che sono responsabili di intossicare il nostro organismo.

Broccoli

I broccoli fanno parte della famiglia delle Crucifere, che comprende anche i cavoletti di Bruxelles, il cavolfiore e altri ancora. Sono una verdura deliziosa e nutriente, a basso contenuto calorico, un buon apporto di fibre, sia solubili che insolubili, oltre che di vitamine A e C, ferro, magnesio, potassio e manganese e altre sostanze con forti proprietà antinfiammatorie.

Uno studio ha scoperto che i broccoli hanno gli stessi benefici per la salute del cavolo riccio, pur essendo più economici e meno amari. I broccoli sono stati consumati fin dall’antichità ed erano i preferiti dell’imperatore romano Augusto. Contengono inoltre sulforafano, un composto con forti proprietà antitumorali.

Cavoletti di Bruxelles

I cavoletti di Bruxelles sono una delle verdure più nutrienti in circolazione, ma anche una delle più odiate, per fortuna si cuociono sempre quindi è difficile che diventino tossici. Gli ortaggi sono strettamente imparentati con i cavoli e sono ricchi di vitamina C, vitamina K1 e potassio, oltre che di un’ampia gamma di minerali, tra cui ferro e manganese.

I cavoletti di Bruxelles contengono numerosi antiossidanti, tra cui la quercetina, il kaempferolo e il resveratrolo, che hanno dimostrato di avere proprietà antitumorali e possono essere utili nella prevenzione delle malattie cardiache e di altre malattie degenerative dell’invecchiamento della pelle e delle cellule.

Cavolfiore

Il cavolfiore appartiene alla famiglia delle Crucifere ed è una verdura molto apprezzata, spesso servita come contorno, in soffritti, zuppe o stufati. È un’ottima fonte di vitamina C, vitamina K1, vitamina B6, folati, potassio e manganese. Contiene il sulforafano e gli indoli, dei composti che hanno dimostrato di avere proprietà antitumorali. Le cimette di cavolfiore sono un ottimo sostituto a basso contenuto di carboidrati delle patate e del riso.

Tutte le verdure crude che fanno male: il cavolo nero

Il cavolo nero è conosciuto anche come cavolo viola, cavolo rosso e cavolo blu e fa parte della famiglia delle Brassicaceae. È una varietà di cavolo viola ricca di antociani, antiossidanti responsabili del colore viola intenso del cavolo. Come altre brassicacee (cavolfiore, broccoli, eccetera) si ritiene abbiano proprietà antitumorali, vitamina C, vitamina K1 e potassio, oltre che di una vasta gamma di minerali, tra cui ferro e manganese.