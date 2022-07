Ad oggi esistono tanti modi e tanti meccanismi per investire nei mercati finanziari. Sono sempre più diffusi gli inverasti enti nelle criptovalute, ovvero delle monete virtuali, le quali sono conosciute in tutto il mondo. C’è da dire però, che investire in queste monete é davvero complicato e bisogna avere una preparazione adeguata per non perdere tutto. Si tratta di un settore diverso rispetto agli altri, infatti molti investitori, vanno a fortuna. Uno dei fenomeni fortunati è stato proprio quello di Shiba Inu (SHIB), la cui intenzione era quella di superare il Dogecoin (DOGE), cosa che è stata fatta, senza alcun dubbio.

Bisogna precisare però, che come le altre criptovalute, Shiba Inu sta attraversando un periodo buio. Infatti nell’ultimo periodo è sceso del 4,84% a 0,000010 dollari. Andamento opposto rispetto alle settimane precedenti, dato che prima la moneta aveva guadagnato il 2%, portandosi poi da 0,000010 dollari fino al suo prezzo attuale. Un’altra cosa da dire che alcune persone sono anche diventate ricche, proprio grazie a questa moneta.

Chi ha acquistato Shiba Inu oggi è ricchissimo: ecco perché

Come abbiamo già detto, alcuni investitori che hanno rischiato puntando tutto su questa moneta ora sono ricchi. Basti pensare che uno di loro ad agosto del 2020 ha investito ben 8 mila dollari in SHIB.

Poteva perdere tutto, sicuramente, ma così non è stato, infatti ad oggi questo investimento vale circa 5,7 miliardi di dollari. Con soli 8 mila dollari, cioè pochissimo rispetto ai 5,7 miliardi guadagnati, ha fatto una fortuna. Questo inoltre, solo in circa 400 giorni.

È questo il mondo delle criptovalute, anche se instabile, si può guadagnare molto. Si può effettivamente diventare ricco, in un battito di ciglia. Ma in realtà, bisogna essere molto fortunato dato che molte persone a differenza dell’investitore sopra citato, hanno perso tutto.

Nell’agosto del 2020, Shiba Inu, era in commercio da poco tempo e questa brillante persona, ha pensato di comprare ben 70 trilioni di SHIB. Inoltre, possiede ancora queste monete dato che non sono mai state vendute.

Comprando questa cripto il primo giorno della sua messa in commercio, il prezzo era solo di

0,000000000189 USD. In conclusione possiamo dire che il 13% degli Shiba Inu, appartengono a questa persona.