Utilizzare il denaro rappresenta qualcosa di assolutamente fondamentale per tutte le categorie di cittadini, da quelle più “comuni” a quelle più facoltose: chiunque si appresta ad aprire un conto corrente, così come un libretto postale ma anche una carta prepagata deve fare i conti con un rinnovato sistema di gestione di questi strumenti, che fa ricorso sopratutto a mezzi telematici, oramai disponibili sopratutto tramite strumenti come smartphone e computer. Il ruolo della filiale, pur restando importante, è oramai sopratutto di “supporto”. Anche per questo motivo tenere “d’occhio” le proprie finanze porta alla familiarità con termini come saldo ed estratto conto. Ma cos’è l’estratto conto e come può essere ottenuto?

Come scaricare l’estratto conto? Ecco la spiegazione completa

L’estratto conto non è altro che un approfondito resoconto, fornito dalla banca di riferimento, di ogni operazione legata al nostro conto bancario. Entrate, uscite, addebiti, versamenti, e qualsiasi altra forma di “movimento” che viene effettuato, con tanto di dettagli e date relative. In genere le banche provvedono a fornire al cliente, come stabilito nel Testo Unico Bancario, un estratto conto con cadenza annuale. In ogni caso il cliente può fare richiesta contattando la propria banca, di ottenere l’estratto conto a cadenze diverse, come semestrale, trimestrale o mensile, sia “fisicamente” presso il proprio domicilio, sia attraverso l’app di internet banking.

Il documento non è un semplice “resoconto informativo” ma è indispensabile sia per ottenere alcune forme di bonus e forme di assistenzialismo da parte dello stato ma anche per dimostrare ufficialmente le transazioni.

E’ anche possibile inviare attraverso una raccomandata oppure una email PEC una richiesta scritta con tanto di copia del proprio documento di identità e qualora non si riscontri una risposta in tempi non superiori ai 90 giorni dalla prima richiesta, è consigliabile rivolgersi all’Arbitriato Bancario Finanziario. L’estratto conto può essere ottenuto gratuitamente oppure attraverso un costo ma questo non può essere superiore ai 20 euro.