Il livello di comunicazione umano è estremamente diversificato e anche “raffinato” se vogliamo: viene in mente l’utilizzo delle parole ma in realtà gran parte della capacità di farsi comprendere dagli altri viene evidenziata da numerosi fattori differenti. Come quasi ogni fattore, anche la capacità di essere comprensibili nelle intenzioni è fondamentale per qualsiasi forma di contesto sociale. Eppure esistono personalità che sono difficili da comprendere, ossia che sono “criptici”. Non vanno confusi con i misteriosi che lasciano un alone di mistero per l’appunto: i segni criptici sono invece quelli che sono realmente incomprensibili.

Conosci i segni più “criptici” dello zodiaco? Eccoli!

Sagittario

Tende ad ingannare un po’ tutti perchè appare decisamente trasparente, quasi scontato nelle sue azioni, quando spesso Sagittario un po’ facendolo apposta, un po’ per sua stessa natura, è portato a perseguire altre intenzioni. Questo avviene sia nelle parole che nei fatti. Sagittario è famoso per “sviare” tutti.

Ariete

Apparentemente Ariete non segue una logica precisa, o meglio, ne segue una personalissima e quindi incomprensibile per la maggior parte delle persone che lo conoscono. Tuttavia al netto di considerazioni logiche, Ariete non è famoso per essere chiaro e trasparente anche se si appresta a portare avanti un’intenzione chiara.

Toro

Spesso Toro viaggia “alla giornata”, e non ama la programmazione. Anche se è “costretto” a seguire un percorso logico di comportamento, spesso fa “di testa sua” o comunque non riesce a mantenere una coerenza. Ecco perchè realmente è difficile capire dove vuole andare a parare. Eessendo sensibile caratterialmente inoltre viene influenzato dall’umore di turno.