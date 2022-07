Le personalità sono difficilmente associabili ad un singolo tratto, anzi molto spesso questo non è assolutamente possibile, eppure per comodità siamo abituati a definire in particolare una peculiarità unica per “riconscere” una persona. Le persone più decise sono quelle solitamente più motivate, “testarde” ma non in modo “ottuso”, che non sono abituarsi a tirarsi indietro sopratutto finchè vedono delle percentuali ideali che possano costatare il loro successo. A differenza di altre personalità decisamente più fragili ed arrendevoli. La tenacia spesso viene premiata dalle circostanza ma anche quando questo non accade, la maggior parte delle persone apprezza questa dote. Quali sono i segni decisi secondo lo zodiaco?

Conosci i segni più “decisi” dello zodiaco? Sono questi!

Leone

Non è uno che ama programmare, ne tantomeno si fa tante domande sul perche bisogna agire in una determinata situazione. Leone però è un segno che ama impegnarsi e sopratutto dare questa impressione. Quando c’è qualcosa da fare è spesso l’ultimo ad alzare “bandiera bianca” in maniera quasi “animalesca” e “selvaggia”.

Sagittario

E’ incredibilmente tenace e costante nelle proprie convinzioni. Anche se è sempre aperto al dialogo, e sta a sentire anche chi fondamentalmente sta lì per dissuaderlo, Sagittario prosegue per la propria strada ma in maniera assolutamente non ottusa. E’ un segno perseverante al massimo.

Pesci

Anche l’apparentemente sempre “svampito” e distratto Pesci, essendo un umanista convinto, è molto fiducioso nei confronti delle capacità umane in generale. E’ fortemente convinto che con la giusta motivazione, risulti sempre possibile superare i propri limiti. E’ da questo tratto che Pesci acquisisce gran parte della propria tenacia.