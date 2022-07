Ecco 5 piante grasse per abbellire il tuo giardino colorato e rigoglioso

Le piante grasse sono una scelta efficace, se vuoi rendere il tuo giardino più colorato e rigoglioso senza troppo impegno. Chiamate anche succulente, questo genere di piante può abbellire qualsiasi angolo esterno, anche in pieno sole, senza bisogno di molte cure e attenzioni. Nelle prossime righe ti suggeriremo 5 piante grasse molto decorative e facili da coltivare.

5 piante grasse per un giardino colorato e rigoglioso

Le piante grasse da giardino sono la scelta ideale per chi vuole abbellire l’outdoor, rendendolo colorato e fiorito tutto l’anno, ma non ha troppo tempo a disposizione. Le succulente hanno fusti e foglie particolari, in apparenza carnosi, capaci di trattenere molta acqua a lungo. In questo modo, possono vivere bene anche con poche innaffiature. Inoltre, presentano colori e forme diverse, sferiche, allungate o a rosetta, possono produrre fiori o cambiare colore, insomma sono piante capaci di decorare il giardino come poche altre!

Quali sono le 5 piante grasse più scenografiche e facili da coltivare, per un esterno sempre colorato e rigoglioso?

1 – Jovibarba Sobolifera (Barba di Giove)

Tra le piante grasse più ornamentali per giardini e terrazzi c’è sicuramente lei, la barba di Giove. Si tratta di una pianta perenne a portamento ricadente proveniente dal Sud Africa. In quanto pianta rustica, si sa adattare molto bene a diversi ambienti, a patto che sia protetta durante le gelate invernali. In cambio può regalarti fiori bellissimi di un rosa intenso da primavera inoltrata a inizio autunno.

2 – Mammillaria zeilmanniana

Pianta grassa appartenente alla specie dei Cactus, la Mammillaria ha origine in America e in Messico. Può crescere bene anche se esposta al sole per molte ore al giorno e con poca acqua, grazie alla forma particolare del fusto, capace di immagazzinarne a lungo. La Mammillaria zailmanniana è la varietà più fiorifera, in grado di produrre fioriture particolarmente coreografiche.

3 – Agave Americana

La sua particolare bellezza, la resistenza e longevità la rendono una fra le piante grasse più apprezzate per abbellire un giardino. Le caratteristiche foglie striate di chiaro possono ravvivare l’esterno di casa in maniera unica, senza la necessità di avere attenzioni particolari. Tutto ciò di cui hanno bisogno e molto sole e un terreno ben drenato, poche annaffiature, specialmente in estate.

4 – Astrophytum

Fra le piante grasse più capaci di impreziosire un angolo del tuo giardino, non dovrebbe mancare l’Astrophytum. Si tratta di una succulenta poco esigente che in cambio può regalare graziosi fiori grandi gialli in primavera. Questa pianta dà il meglio di sé quando è esposta al sole per molte ore al giorno e se innaffiata, di tanto in tanto, con acqua non calcarea.

5 – Rebutia Minuscula

Appartenente alla famiglia delle Cactaceae, la Rebustia Minuscola può rallegrare l’esterno di casa con la sua particolare forma tonda e i fiori arancioni o rossi. Se desideri fioriture vistose, dovrai garantirle sole a sufficienza e un terreno molto fertile. Come molte piante grasse ha bisogno di poche innaffiature, solo quando il suolo è del tutto asciutto.