Ecco come far rinvigorire le piante seccate dal caldo africano

Come far rinvigorire le piante seccate dal caldo africano? La prima mossa da fare è annaffiare e poi aumentare l’apporto nutritivo. Avete presente la bella sensazione che si prova quando si fa qualcosa di bello per qualcuno e questo reagisce positivamente? È esattamente così che reagiranno le vostre piante quando le trattiamo con cura e considerazione.

Anche se i nostri amici verdi non sono dei tipi loquaci, hanno comunque dei sentimenti. E proprio come gli esseri umani, le piante fioriscono se ricevono l’ambiente giusto. Creare un ambiente confortevole richiede un po’ di tempo ed energia, ma ne vale la pena. Dopo tutto, portare la natura in casa aiuta a vivere meglio.

Con il caldo africano molte piante nel nostro giardino stanno soffrendo, quindi come possiamo fare per dare loro un po’ di sostegno? Dobbiamo ascoltare i loro bisogni e rispettarli così da poter aiutare le piante a sentirsi forti e in salute. Con il caldo hanno bisogno di molta acqua, poca esposizione ai raggi solari diretti e dei rinforzanti naturali.

Aumentare la dose di acqua

Quando si tratta di annaffiare dobbiamo assicurarci di non esagerare. L’eccesso di acqua può portare al marciume radicale, che può danneggiare la salute delle piante. Per verificare la presenza di annaffiature eccessive, è sufficiente controllare il terreno alla base del terriccio. Se si notano macchie umide, significa che è necessario innaffiare di più.

Se il terreno appare secco e screpolato è arrivato il momento di annaffiare. Per evitare di far seccare troppo il terreno usiamo il sistema di irrigazione a goccia lento. In questo modo le piante non avranno troppa acqua e si eviteranno zone di appassimento. Qualora avessimo tempo per curare le nostre piante possiamo eseguire l’annaffiamento a immersione.

Mettiamo la pianta all’interno di una bacinella con un po’ di acqua e lasciamola in immersione per alcune ore. Al termine la pianta avrà assorbito la giusta quantità di acqua di cui necessita e si sentirà rinfrancata. Assorbendo l’acqua dal basso saremo sicuri che il terreno rimarrà umido più a lungo nonostante il caldo africano.

Esposizione solare e rinforzanti naturali per rinvigorire le piante

L’esposizione al sole è essenziale per la salute delle piante, in quanto consente loro di crescere e prosperare. Quando la luce solare colpisce le foglie di una pianta, provoca la rottura della clorofilla e il rilascio di energia nella pianta. Le piante usano questa energia per crescere, produrre cibo e produrre le proprie sostanze chimiche protettive.

Quando la luce però è eccessiva può danneggiare la pianta. Dobbiamo conoscere la pianta per sapere se necessita di luce diretta o indiretta, ovvero solo o ombra. Il caldo africano accentua i danni di una sovraesposizione quindi prestiamo massima attenzione alle esigenze delle nostre piante casalinghe.

Possiamo aiutare le piante con una formulazione specifica nutritiva composta dai micronutrienti: fosforo, sodio, calcio e magnesio. Esistono dei preparati da spruzzare direttamente sulle piante che le aiutano a superare i momenti di difficoltà come quando fa eccessivamente caldo. Basterà far assorbire dal terreno questi micronutrienti almeno una volta ogni due settimane.