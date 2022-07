Ecco cosa fare quando c’è troppo caldo in terrazza: svelato il segreto

C’è troppo caldo in terrazzo? Non disperare! Esiste un modo per fare sentire meno il caldo e potersi godere il terrazzo di casa anche in estate. Negli ultimi anni le temperature hanno raggiunto dei picchi da record, tant’è che anche stare a rinfrescarsi in terrazzo è diventato complicato, ma non impossibile.

Troppo caldo in terrazzo: ecco il metodo infallibile

Se ti stai chiedendo cosa fare, quando in terrazzo fa troppo caldo sei nel posto giusto. Nelle prossime righe ti sveleremo un metodo infallibile che ti permetterà di goderti il balcone di casa anche quando il caldo estivo diventa insopportabile.

Caldo in terrazzo? Isolamento termico è la soluzione!

Quando fa davvero troppo caldo, l’unica soluzione efficace consiste nell’isolare termicamente il terrazzo di casa, così da evitare un insostenibile surriscaldamento degli ambienti. Con l’isolamento termico sarà possibile contrastare il calore dei raggi solari e risparmiare corrente elettrica, perché si accenderà meno il climatizzatore.

Si chiama terrazzo a tetto freddo e consiste nel disporre un’intercapedine tra lo strato impermeabilizzante superficiale e lo strato di isolamento termico. È un lavoro che consente di disperdere il vapore attraverso particolari aperture ai lati del balcone e aiuta a rinfrescare più facilmente l’ambiente.

Si tratta di un intervento che porterà alcune modiche importanti al terrazzo di casa tua e per questo richiederà l’aiuto di un professionista, ma alla fine ne varrà la pena! Potrai dire addio al problema delle estati afose e insostenibili.

Rimedi naturale per combattere il troppo caldo in terrazzo

Se non vuoi spendere molti soldi e affrontare un intervento del genere, per contrastare il caldo in terrazzo potrai sempre ricorrere ad alcuni accorgimenti. Un rimedio naturale alla portata di ogni tasca è quello di riempire il balcone di verde.

Potrai sbizzarrirti tra piante arbustive, rampicanti o da fiori per abbellire e nel contempo rinfrescare il terrazzo. L’importante sarà scegliere le specie botaniche giuste a seconda del tipo di esposizione al sole del balcone. Tra le piante più adatte a essere coltivate in balcone ci sono la lavanda, il gelsomino, i gerani, il plumbago, il falso gelsomino o la bouganvillea.

In alternativa, potresti optare per pratiche tende da sole, che siano motorizzate o a vela. Così facendo potrai sentire meno caldo e goderti il terrazzo, senza spendere una cifra esorbitante.