Gli esseri umani nella maggior parte dei casi lasciano trasparire un corredo di emozioni e comportamenti più o meno “percepibili” dall’esterno. Alcuni sono dei veri “libri aperti” in tal senso, mentre altri, per altre motivazioni e ragioni, sono decisamente più “criptici”. Nel contesto maschile il discorso si tradure in una diversità particolarmente complessa dal punto di vista caratteriale, e un numero importante degli uomini risultano essere decisamente freddi, distaccati e apparentemente non interessati a manifestare emozioni, sopratutto quelle più intime e personali. Quali sono gli uomini più freddi dello zodiaco?

Ecco gli uomini più “freddi” secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo segno?

Sagittario

Sagittario freddo? Superficialmente magari non da questa impressione ma pur essendo un uomo alla mano e pratico, quando si tratta di evidenziare la parte più intima e personale della propria personalità, ad esempio nei contesti sentimentali ed amorosi, Sagittario si “ritrae”, chiudendosi in se stesso come imbarazzato. Solo in condizioni di fiducia assoluta si “apre” un po’.

Scorpione

Scostante sopratutto perchè non conferisce fiducia da subito e non lo fa a lungo: l’uomo Scorpione è profondamente selettivo ed anche un po’ pessimista, ecco perchè traspare una certa freddezza nei riguardi di tutti…o quasi, sopratutto all’inizio. E’ anche inutile forzarlo ad aprirsi maggiormente, bisogna essere pazienti e lasciare tempo al tempo.

Ariete

E’ quasi ossessionato dall’impressione che da agli altri, ed a larghi tratti è come se si vergognasse delle proprie sensibilità ed emozioni. Ecco perchè quando ad esempio prende una “sbandata” per qualcuno, nega tutto o minimizza, anche se si tratta di qualcosa di assolutamente normale. Ariete manfiesta il proprio amore “un po’ alla volta”.