La temerarietà indica una tendenza legata al coraggio, ma ne rappresenta anche una sorta di concetto eccesso ad esso legato, oltre che una continuazione: se il coraggioso mette la paura in secondo piano quando deve risolvere un problema, il temerario va oltre, risultando (o voltendo apparire) come sprezzante del pericolo se non addirittura incoscente. I temerari sono considerati dal punto di vista sociologico, le personalità probabilmente più degne di ammirazione ed inconscenza anche se razionalmente sono percepiti come incoscenti. Tra gli uomini spiccano sopratutto quelli che vogliono dare l’impressione di essere temerari, ma quali sono secondo lo zodiaco?

Ecco gli uomini più temerari secondo lo zodiaco. Sono questi 3!

Capricorno

E’ un uomo concreto, volitivo che non ama particolarmente le manifestazioni “finte” del carattere. E’ uno che si da da fare ma che allo stesso tempo non lo nasconde affatto, anzi considera l’essere temerari come una dote, un vero e proprio talento, che però deve essere accompagnato dai fatti.

Vergine

Sono temerari perchè sempre focalizzati sui loro obiettivi e fortemente portati a vincerli. Non tanto con i proclami quanto con l’affidabilità e la programmazione. Non sono “cool” nel farlo ma amano in realtà gettarsi a capofitto sopratutto all’inizio di un’impresa.

Ariete

La vita va “presa per le corna”, come direbbe qualsiasi Ariete: la controparte maschile ama prendere le cose “di petto”, o in pieno volto, anche costo di farsi male. Riescono a mettere la paura “da parte” anche per lunghi periodi di tempo, senza pensare in modo troppo approfondito ai rischi.