Spesso la “forza caratteriale” è intesa proprio nella capacità di esprimere tenacia e volontà di perseguire i propri obiettivi, anche se questo può farci guadagnare l’appello di testardi e cocciuti. In un certo senso è la società stessa a farci capire molto presto che l’unico modo per ottenere ciò che si vuole, è lottare anche quando la maggior parte del contesto lo sconsiglia o non lo ritiene utile e razionale. Anche tra le donne esistono varie personalità assolutamente perseveranti e tenaci, anzi sono in molti a considerare in genere l’universo femminile come generalmente più “tenace” in senso generico. Ma quali sono le perseveranti, secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più perseveranti secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Capricorno

La donna Capricorno è famosa per essere non così competitiva come potrebbe sembrare, sopratutto perchè non ne ha bisogno: si tratta di un profilo che organizza tutto sempre molto accuratamente, che raramente si “affanna” per i propri obiettivi ma che cura tantissimo i dettagli. La perseveranza che la contraddistingue è palese proprio in questo modus operandi.

Ariete

E’ la perseverante “tipica”, quella più evidente, che persegue la propria volontà anche irrazionale con il solo intento di riuscire. Però a tratti è un po’ “distaccata” se non addirittura ottusa: quando si mette in testa qualcosa non c’è niente che può farla distogliere dal proprio obiettivo, anche se questo è diventato irragiungibile.

Bilancia

Le donne logiche, ma solo apparentemente un po’ arrendevoli: come le Capricorno anche le Bilancia non hanno bisogno di evidenziare una tendenza tenace e perseverante. Perchè fanno i fatti e sanno come uscire vittoriose quasi sempre.