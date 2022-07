Chiunque abbia iniziato anche da poco tempo ad approcciarsi al mondo delle piante impara molto presto i dettami principali della “cura” dei vegetali, e tra questi non può che spiccare anche la potatura, che è un’operazione che deve essere compiuta sopratutto per quanto riguarda gli alberi da frutto, come gli agricoltori sicuramente già sanno, ma non solo. Con il termine potatura si fa riferimento ad una serie di inverventi di vario tipo, che risultano essere sopratutto di tipo cesori, così da influenzare la pianta a fiorire e sviluppare frutti in una determinata maniera.

Ecco quali sono le piante e gli alberi da potare dal 19 luglio

La potatura, se apportata correttamente e in periodi specifici dell’anno permette anche di prolungare il ciclo vitale della pianta e ridurre il rischio di infezioni, parassiti ed altre problematiche che possono compromettere la salute della pianta. Come facilmente intuibile, ogni specie e sotto genere di pianta necessita di un particolare tipo di potatura, in specifici momenti dell’anno.

L’estate, costellata da temperature mediamente calde, costituisce uno “step” importante per la fioritura e la fruttificazione di una pianta, ed è per questo motivo che sono svariate le specie che necessitano di questo intervento nel mese di luglio. In tutti i casi va ricordato che qualsiasi intervento di potatura è comunque considerato come un atto “invasivo” e deve essere quindi apportato con attenzione, ricordando al contempo che le piante vanno potate esclusivamente dopo il raccolto.

Alberi e piante come lampone, limone, ribes, albicocco ma anche il rododendro, la camelia, il glicine, il caprifoglio, ma anche meli, pruno, ciliegi e peri. Anche arbusti come deutzia, mela cotogna in fiore e il lilla se potati in maniera “giusta” e non eccessiva a luglio possono fiorire e vivere più a lungo.

Anche diverse specie di rose rampicanti, fiorendo solitamente entro giugno, sono adatte da potare a luglio così da liberare un po’ la pianta dai rami in eccesso.