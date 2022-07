Una personalità poetica è intrinsecamente anche una profonda e dotata di estrema sensibilità, spesso in contrapposizione al contesto attuale che è dominato dalla competitività, ed a tratti anche dall’intolleranza e dall’eccessiva freddezza. Un individui dotato di questo tratto riesce anche a “riassumere” uno stato d’animo in un concetto, una frase o una poesia e nella stragrande maggioranza dei casi è anche dotato di forza percettiva importante. I segni più poetici dello zodiaco sono solo in alcuni casi i più fragili e “distaccati” dal contesto reale: non bisogna considerarli come degli individui che non sono in grado di adattarsi, anzi!

I 3 segni più “poetici” dello zodiaco. Sai quali sono?

Pesci

Non può mancare Pesci in questa particolare disamina dei segni poetici, dato che questo segno mette sempre grande enfasi in relazione alle emozioni, sia quelle proprie, sia quelle che percepisce e che magari sfuggono alle altre. Pesci è il tipico profilo che tiene un diario, un taccuino o qualsiasi altra forma di strumento “confidenziale”.

Scorpione

E’ un profilo profondo, così tanto che è difficile percepirlo nella sua interezza. Però è anche molto con “i piedi per terra”, pur restando in grado di cogliere la sensibilità e la delicatezza anche in contesti poco affini a questi tratti.

Cancro

Cancro non vuole e fondamentalmente non può (per configurazione caratteriale) semplificare o limitare la propria indole emotiva. Pone sempre grande enfasi ed attenzione nei confronti di tutto il corredo di emozioni che trasuda, anche se queste possono talvolta portarlo a distrazioni costanti. Sul lavoro quindi è un po’ distratto ma nel privato è estremamente percettivo.