La forza per molti è rappresentata dalla tenacia e dalla perseveranza, che costituisce in molti casi anche la continuità vera e propria di comportamento, ed in tutte le culture ciò evidenzia anche una virtù vera e propria. Siamo abituati a percepire una persona che “non molla mai” come uno spirito forte e volitivo, e in quasi tutti i casi è naturale provare rispetto ed ammirazione. Però non siamo tutti uguali, e alcune persone invece molto più semplicemente preferiscono “alzare bandiera bianca” come metodologia principale, anche a fronte di avversità risolvibili. Le motivazioni possono essere varie: quali sono i segni che si “arrendono subito” o quasi, secondo lo zodiaco?

I 3 segni zodiacali che si “arrendono subito”! Sai quali sono?

Sagittario

Poco perseverante ma guaia considerarlo un codardo o un debole: Sagittario è semplicemente prosaico e razionale e dopo aver analizzato con cura tutte le eventualità nei confronti di una situazione che può o meno essere risolta, spesso preferisce arrendersi prima del tempo così da evitare sprechi di risorse emotive e fisiche, anche quando potrebbe effettivamente fare di più. E’ logico come atteggiamento ma spesso viene male interpretato.

Vergine

E’ un po’ disfattista e per questo alzare “bandiera bianca” evidenzia anche la frustrazione e la poca fiducia nei propri mezzi, pur importanti, che Vergine ha quasi sempre. Questo perchè non ha pazienza, anche in questo caso tende a sottovalutarsi un po’.

Cancro

Rappresenta l’archetipo del “codardo”, nomenclatura che non infastidisce così tanto Cancro. E’ semplicemente difficilmente vederlo letteralmente andare oltre i propri limiti, preferendo di gran lunga delegare gli atteggiamenti spavaldi ad altri.